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«Л'Этуаль» закрыла 1 тыс. магазинов и потеряла около 95% оборота

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Л Этуаль
Л Этуаль
Парфюмерия и Косметика

Выручка сети парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» из-за вынужденного закрытия 1 тыс. магазинов формируется лишь за счет онлайн-продаж. А это только около 5% оборота ритейлера, сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

«Несмотря на серьезные потери, мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все обязательные выплаты для каждого из них, в соответствии с их трудовыми договорами», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной.

В качестве антикризисных мер «Л'Этуаль» переориентировала свое производство на выпуск антисептиков и снизила цены на большую часть ассортимента.

«Косметика и парфюмерия очень визуальная и настроенческая история, а в сложной экономической ситуации потребителю тем более сложно принимать решение о такой покупке, это не книга», — отмечает гендиректор Reed Exhibitions в России Анна Дычева-Смирнова. По ее мнению, российский рынок косметики и парфюмерии ожидают изменения в потреблении. В частности, декоративная косметика будет пользоваться меньшим спросом.

Компании и сервисы: Л Этуаль
Автор: Анна
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