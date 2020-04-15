«Л'Этуаль» закрыла 1 тыс. магазинов и потеряла около 95% оборота

Выручка сети парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» из-за вынужденного закрытия 1 тыс. магазинов формируется лишь за счет онлайн-продаж. А это только около 5% оборота ритейлера, сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

«Несмотря на серьезные потери, мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все обязательные выплаты для каждого из них, в соответствии с их трудовыми договорами», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной.

В качестве антикризисных мер «Л'Этуаль» переориентировала свое производство на выпуск антисептиков и снизила цены на большую часть ассортимента.