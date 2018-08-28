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L’Oreal тестирует технологию дополненной реальности в Instagram

Крупнейший производитель косметики L’Oreal вместе с Facebook тестирует технологию дополненной реальности в Instagram для продажи своих товаров. Сервис позволяет пользователю «примерить на себя» тот или иной макияж.

Как сообщает Reuters, компания L'Oreal объединилась с Facebook, чтобы развивать опыт дополненной реальности для брендов L'Oreal, начиная с NYX и включая Urban Decay, Lancome и Yves Saint Laurent.

По словам директора L’Oreal по digital-технологиям Любомира Роше, социальные сети стали самым большим драйвером роста веб-продаж для L'Oreal с точки зрения привлечения торгового трафика. При этом доходы от электронной коммерции достигли 9,5% от всех своих продаж в первой половине 2018 года, по сравнению с почти 5% три года назад.

Таким образом, если сервис будет пользоваться популярностью, в будущем Facebook сможет добавить в Instagram возможность создавать рекламные кампании на основе дополненной реальности.

Автор: Анна
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