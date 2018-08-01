Lamoda бьёт рекорды по убыткам

Интернет-ритейлер Lamoda завершил 2017 год с рекордным убытком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационной системы «СПАРК-Интерфакс».

Чистый убыток ООО «Купишуз» (операционная компания Lamoda) в 2017 году составил 2,43 млрд рублей.

Объем выручки компании составил 27,4 млрд рублей, однако рост показателя за 2017 год замедлился по сравнению с 2016 годом — с 42,9% до 14,8%.

Валовая прибыль онлайн-ритейлера в прошлом году выросла на 27,2%, до 9,4 млрд рублей.

Коммерческие расходы Lamoda увеличились на 49,5%, до 8,9 млрд рублей, управленческие — сократились на 25,2%, до 2,05 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,5 млрд рублей на фоне 1,3 млрд рублей в 2016 году, уточняет «Интерфакс».

В прошлом году ритейлер увеличил прочие расходы в 3,3 раза, до 1,15 млрд рублей при падении поступлений по статье «прочие доходы» (в 13,4 раза, до 153,3 млн рублей).

В 2016 году чистая прибыль компании упала в 3,3 раза — до 302,5 млн рублей по сравнению с 1,01 млрд рублей в 2015 году.

По оценке Data Insight, Lamoda занимает второе место на российском онлайн-рынке одежды и обуви. Лидер рынка — Wildberries с долей 38% от объема онлайн-продаж тысячи крупнейших игроков рынка (по данным за 2017 год).