Интернет-ритейлер Lamoda и глобальный правообладатель деятельности FIFA в сфере электронной торговли Sports Endeavors Inc. заключили соглашение о сотрудничестве, пишет «Коммерсантъ». Lamoda будет обеспечивать работу официального онлайн-магазина FIFA к чемпионату мира по футболу-2018 в России.

В тендере, который выиграла Lamoda, было четыре критерия для определения победителя: репутация компании, опыт организации онлайн-продаж, способность реализовать проект в сжатые сроки под ключ и своими ресурсами, а также налаженные партнерские отношения с поставщиками продукции.

Магазин уже начал работу по адресу ru.store.fifa.com, в Lamoda ожидают, что в пиковый период продаж во время чемпионата мира его ежедневная посещаемость составит более 70-80 тыс. В ассортимент магазина входит одежда, формы сборных, сувениры, аксессуары, футбольные мячи.

Lamoda работает по договору лицензии, который предполагает выплату роялти с продаж, однако ее размер не раскрывается. Также не называется объем инвестиций. По оценке исполнительного директора Media Direction Sport Александра Климова, роялти по таким проектам может составлять от 10%.

Чистая выручка Lamoda за первый квартал 2017 года составила €91,6 млн (5,7 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за этот период).