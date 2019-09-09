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Lamoda Club вышел за пределы России

Онлайн-платформа Lamoda запустила в Беларуси обновленную программу лояльности Lamoda Club. Таким образом, Lamoda Club теперь доступна во всех странах присутствия Lamoda. С осени 2019 года программа работает в России и Украине, а в конце прошлого года она стала доступна покупателям в Казахстане.

Новая клубная система лояльности построена по принципу персонализации и расширенных преимуществ для постоянных клиентов Lamoda. Максимальная постоянная скидка для членов Lamoda Club теперь может достигать 25%. В программе появились персональные предложения, которые регулярно обновляются на основе истории покупок. Размер скидки клиента и количество товаров, которые доступны к доставке без предоплаты, теперь зависят от процента выкупа заказов.

«Мы рады предоставить преимущества Lamoda Club пользователям Lamoda во всех странах нашего присутствия. Мы видим, что покупатели в России уже оценили новые условия программы: они активнее выкупают заказанные товары и за счет этого получают более высокие скидки. Мы ожидаем, что программа Lamoda Club будет популярна у всех клиентов Lamoda. Она поможет повысить эффективность сервиса и улучшить качество наших услуг».

Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу и продукту Lamoda Group

В планах добавить к опциям Lamoda Club персонализированные условия доставки, выгодные предложения от компаний-партнеров и элементы геймификации в личном кабинете покупателя.

Автор: Анна
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