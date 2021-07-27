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Lamoda доставит купальник, панаму и крем на пляж в Сочи за полчаса

Онлайн-платформа Lamoda открыла специальную зону для отдыха и шопинга на пляже в Сочи. Все желающие смогут погрузиться в атмосферу моды и стиля на пляже VinoGrad, а также заказать на Lamoda купальник, панаму и солнцезащитный крем с доставкой до шезлонга — и получить их через полчаса.

Пляжный отдых — неотъемлемая составляющая каждого лета, и Lamoda решила сделать его еще приятнее для отдыхающих на популярном курорте. На пляже VinoGrad (г. Сочи, Адлерский район, ул. Бестужева д. 1) компания создала полноценную зону для отдыха и шопинга: в ней можно насладиться солнечным теплом и морским бризом, отдохнуть под зонтиком на шезлонге и сделать фотографию на память на качелях. Для создания летней и веселой атмосферы на территории Lamoda будут играть свои сеты ди-джеи из лучших заведений города Сочи: FLASH DJ, JUNGO, OLEG BYTE.

На пляж также можно заказать купальники, летние аксессуары и солнцезащитную косметику — торговые представители Lamoda доставят заказ за полчаса, примерить покупки можно в специальных кабинках. Посетить зону для отдыха и шопинга Lamoda в Сочи можно до 8 августа. Проект реализован совместно с агентствами Proximity Media и FUSE Media Direction Group.

Этот проект — часть летней рекламной кампании Lamoda со слоганом «Лето тебе идет». В рамках этой кампании Lamoda дарит подарки своим клиентам: для участия в розыгрыше призов нужно сделать покупку от 3000 рублей и оставить заявку на специальном лендинге. Участники розыгрыша могут выиграть новый iPhone, капсульный гардероб от стилистов Lamoda, фен или стайлер Dyson и наушники AirPods Pro. Победители будут определены до конца лета.

Автор: Анна
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