Lamoda Group сообщает об успешном завершении второго квартала 2019 года

Онлайн-платформа Lamoda объявляет свои результаты за второй квартал 2019 года вслед за объявлением Global Fashion Group (GFG) от 21 августа 2019. GFG — ведущая площадка модных товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, России и странах СНГ, головная компания Lamoda Group.

Чистая стоимость всех покупок (NMV), сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Беларуси, Украине и Казахстане во втором квартале 2019 года, выросла на 18% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года и составила 10 млрд. рублей. В их число входят как товары, закупаемые напрямую, так и те, что представлены на сайте по модели маркетплейса. Наибольший рост по количеству заказов в них показали категории аксессуаров с ростом поясных сумок на 437% и одежды с пляжными платьями, выросшими на 259%. Лидером в категории украшений в очередной раз стали серьги, показав рост в 154%. Категория парфюмерии и товаров для красоты выросла почти наполовину: рост средств для волос составил 68%, средств по уходу за лицом — 57%. Количество активных покупателей выросло на 10.5% и достигло 2.8 млн. человек.

«Мы продолжаем успешно двигаться к нашей цели, которая заключается в том, чтобы Lamoda стала главным местом для модных открытий: от поиска вдохновляющих стильных идей до момента доставки заказа. Завершившийся квартал стал уверенным шагом Lamoda на пути к этой цели, ведь нам удалось привлечь больше покупателей и сделать их опыт более позитивным. Выручка Lamoda Group выросла на 8.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7.6 млрд. руб. Валовая прибыль тоже показала рост на 6.2%, увеличившись за второй квартал до 3.7 млрд. руб.», — говорит сооснователь и CEO Lamoda Group Флориан Янсен.

Lamoda продолжает развивать и усиливать свой маркетплейс товаров, связанных с модой и образом жизни. За первое полугодие у компании появилось более 200 новых партнеров по маркетплейсу, теперь их доля составляет 40% от всех представленных на платформе брендов. Всего за первое полугодие 2019 года Lamoda добавила в свой каталог более 500 новых брендов: из них более 50 — в разделе Premium (Joseph, The Kooples, Christian Dior eyewear и др.), более 60 — в категории товаров для красоты (Clarins, Clinique и др.), а также массовые бренды (Stradivarius, Tezenis, Koton) и ряд эксклюзивных спортивных линеек (Puma Prime, Adidas Falcon, Jordan и др.).

Операционный рост в первом полугодии 2019 года выразился в значительном расширении сети ПВЗ, которая теперь насчитывает 12000 точек, включая 5 новых городов России. Более 30% всех отправленных во втором квартале заказов были доставлены через ПВЗ. В июне Lamoda Group заключила соглашение о партнерстве с X5 Retail Group, в рамках которого откроет ПВЗ в супермаркетах «Пятёрочка», и подписала меморандум о намерениях с Почтой России, в рамках которого крупнейший онлайн-ритейлер и национальный оператор почтовой сети намереваются в течение пяти лет создать в Московской области крупнейший распределительный центр для обслуживания отправлений фэшн-сегмента: одежды, обуви, аксессуаров и товаров для оформления интерьеров.