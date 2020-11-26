Lamoda и Делимобиль договорились о партнерстве

Онлайн-платформа Lamoda и компания Делимобиль, сервис поминутной аренды автомобилей, договорились о сотрудничестве, в рамках которого торговые представили Lamoda смогут доставлять заказы на арендованных автомобилях в регионах. В Москве компания Lamoda располагает собственными мощностями, поэтому дополнительный автопарк не потребуется.

Партнерство позволит Lamoda усилить собственную службу доставки в периоды повышенного спроса, например, в «Черную пятницу», а также даст возможность быстрее решать вопрос с подачей автомобиля и своевременностью доставки в случае непредвиденных ситуаций. У торговых представителей появится возможность забронировать выделенный для компании автомобиль через приложение Делимобиля.

Арендованные автомобили можно будет использовать для доставки заказов во всех городах работы Делимобиля, кроме Москвы: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре и других. Сотрудникам Lamoda будет доступен индивидуальный корпоративный тариф и выделенный автопарк автомобилей (Renault Kaptur и Sandero, Volkswagen Polo, KIA Rio).

«За последние семь лет, когда „Черные пятницы“ есть на Lamoda, мы наблюдаем огромный рост: с 2013 года нагрузка на собственную логистику в этот период выросла почти в 80 раз. Если в 2013 „Черная пятница“ длилась всего один день, то сегодня инфраструктура подвержена пиковым нагрузкам в течение 4-5 дней. Нам важно сохранить точность доставки, которая в третьем квартале достигла рекордного значения — 99,5%, поэтому в этот период мы расширили возможности LM Express за счет каршеринга Делимобиль». Илья Стародубцев, директор по доставке Lamoda