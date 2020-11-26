Lamoda и Делимобиль договорились о партнерстве
Онлайн-платформа Lamoda и компания Делимобиль, сервис поминутной аренды автомобилей, договорились о сотрудничестве, в рамках которого торговые представили Lamoda смогут доставлять заказы на арендованных автомобилях в регионах. В Москве компания Lamoda располагает собственными мощностями, поэтому дополнительный автопарк не потребуется.
Партнерство позволит Lamoda усилить собственную службу доставки в периоды повышенного спроса, например, в «Черную пятницу», а также даст возможность быстрее решать вопрос с подачей автомобиля и своевременностью доставки в случае непредвиденных ситуаций. У торговых представителей появится возможность забронировать выделенный для компании автомобиль через приложение Делимобиля.
Арендованные автомобили можно будет использовать для доставки заказов во всех городах работы Делимобиля, кроме Москвы: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре и других. Сотрудникам Lamoda будет доступен индивидуальный корпоративный тариф и выделенный автопарк автомобилей (Renault Kaptur и Sandero, Volkswagen Polo, KIA Rio).
«За последние семь лет, когда „Черные пятницы“ есть на Lamoda, мы наблюдаем огромный рост: с 2013 года нагрузка на собственную логистику в этот период выросла почти в 80 раз. Если в 2013 „Черная пятница“ длилась всего один день, то сегодня инфраструктура подвержена пиковым нагрузкам в течение 4-5 дней. Нам важно сохранить точность доставки, которая в третьем квартале достигла рекордного значения — 99,5%, поэтому в этот период мы расширили возможности LM Express за счет каршеринга Делимобиль».
Илья Стародубцев, директор по доставке Lamoda
«У нас уже есть опыт работы с ритейлом во время повышенных нагрузок. Так происходило в период пандемии, когда наши автомобили помогли компаниям и их курьерам справиться с объемом заказов и сохранить клиентскую базу. На базе этого опыта мы разработали новое направление бизнеса, а также услугу Self Service, которая помогает даже небольшим компаниям самостоятельно подключить себе корпоративный автопарк. Конечно, в случае с Lamoda — это не просто партнерство с одним из крупнейших онлайн-ритейлеров, но и пример стратегического сотрудничества, которое трансформирует каршеринг в услугу, максимально полезную и необременительную для бизнеса любого масштаба и географии».
Виталий Коновальчук, директор по корпоративному развитию Делимобиль