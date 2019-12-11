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Lamoda и Добро Mail.ru проведут благотворительную акцию «Секретный Санта»

Посетители онлайн-платформы Lamoda смогут стать Секретным Сантой для одного из благотворительных фондов в сервисе Добро Mail.ru.

На специальной страничке, запущенной к новому году модной онлайн-платформой и сервисом для умной благотворительности, любой желающий сможет сделать пожертвование. Его размер пользователь определяет сам. Под Новый год участнику придет письмо с информацией, какому из 187 фондов будет направлено пожертвование. Позже каждый участник также получит отчет о том, как подарок помог подопечным фонда и, возможно, изменил чью-то судьбу.

«Предновогодний период — совершенно особенное время, когда мы живем в предвкушении праздника и готовим подарки для тех, кто нам дорог. Став Секретным Сантой, каждый сможет поделиться своим праздничным настроением — сделать подарок, помочь тем, кто в этом нуждается, и ближе познакомиться с благотворительным проектом, в жизни которого принимаешь участие. Стать добрым волшебником в Новый год — по-моему, это здорово!»

Оксана Костив, менеджер по корпоративной и социальной ответственности Lamoda Group

Сколько раз становиться Секретным Сантой и скольким фондам помочь — каждый пользователь решает сам. В рамках акции также можно подписаться на регулярные пожертвования на Добро Mail.ru.

«Под новый год ритейлеры часто проводят акции, которые помогают клиенту быстро и удобно выбрать подарки своим близким. В акции „Секретный Санта“ мы тоже предлагаем пользователю легко и с удовольствием сделать подарок — пожертвование, которое отправится в один из надежных благотворительных фондов. Алгоритм сам выберет фонд, но спустя время автору подарка обязательно придет отчет, куда пошло пожертвование, и как оно повлияло на чью-то жизнь. Мы будем рады, если пользователи захотят рассказать о нашей акции в соцсетях, потому что каждый четвертый человек готов помогать другим, если узнает, что вы это делаете.»

Саша Бабкина, руководитель сервиса Добро Mail.ru

Поделиться своим новогодним настроением и сделать доброе дело могут как отдельные пользователи, так и компании.

Акция продлится с 10 декабря 2019 по 2 января 2020 года.

Автор: Анна
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