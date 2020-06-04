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Lamoda и Самокат изучили питание и форму россиян на самоизоляции

Онлайн-платформа Lamoda и сервис экспресс-доставки Самокат провели опрос среди 1783 человек и выяснили, как режим самоизоляции отразился на питании и физической форме россиян. Большинство опрошенных в самоизоляции начали следить за питанием и заниматься спортом, а 25% респондентов даже сумели похудеть.

Более 80% опрошенных уверены, что сочетание правильного питания и спорта — самый эффективный способ для поддержания формы. Так, 55% респондентов, находясь в самоизоляции, начали активно заниматься спортом, из них 23% доверились программам онлайн-тренировок. При этом каждый пятый участник опроса был вынужден купить новый спортивный инвентарь. По данным Lamoda, продажи спорттоваров в апреле и мае увеличились на 63% по сравнению с предыдущим годом, а спрос на спортивные костюмы увеличился на 40%.

«Мы видим большой интерес не только к спортивной одежде и инвентарю, но и к спортивным тренировкам онлайн, которые мы запустили в рамках нашей кампании „ladoma“. Кроме того, мы наблюдаем перераспределение спроса в сторону более комфортной одежды, и мы ожидаем, что эта привычка к удобству в одежде сохранится у людей и после завершения самоизоляции», — прокомментировала Александра Артюшкина, Управляющий коммерческий директор Lamoda.

Интересно, что с переходом к спортивному образу жизни, большинство россиян так и не смогли отказаться от бургеров и пиццы. 78% опрошенных, признались, что не готовы расстаться с фастфудом, а почти 25% отметили, что стали есть такую пищу чаще. Тем не менее, в рационе более трети опрошенных стало больше овощей и фруктов.

«По результатам нашего опроса, 19% россиян начали есть больше овощей и фруктов, еще 18% перестали есть жирную еду, — отмечает директор по маркетингу сервиса Самокат Игорь Рожков — Особым спросом в мае у пользователей Самоката пользовались сезонные фрукты и ягоды: клубника, малина и абрикосы во многом потеснили спрос на сладкое».

С переходом на спорт и правильное питание почти 20% опрошенных заметили, что стали есть меньше в течение дня. Возможно, все благодаря строгим диетам, к которым россияне относятся с большим одобрением — 34% опрошенных верят в пользу строго режима и правил питания.

Автор: Анна
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