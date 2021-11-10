Lamoda и YouDo: россияне обуютились во время локдауна

В нерабочие дни россияне занялись обустройством квартир. Спрос на категорию «дом» в период локдауна вырос на 41%, а услугами мастеров для сборки и ремонта мебели стали пользоваться на 12% чаще. Такие выводы следуют из результатов совместного исследования Lamoda, платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни и онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

Во время нерабочих дней пользователи потратили на товары для дома на Lamoda на треть больше денег, чем за аналогичный период времени до него. Среди лидеров по темпу роста по категориям — полотенца, их во время локдауна приобретали почти в три раза чаще (+196%). Также среди лидеров — текстильные товары для кухни (+82%) и кухонная утварь (+60%).

Самым покупаемым товаром во время нерабочих дней стал кухонный набор полотенец. В топ-3 также вошли: двуспальное постельное белье и постельное белье «евро» размера. А самые высокие темпы роста продаж среди товаров показали комплект сервировочных салфеток и ароматические свечи — спрос на эти товары вырос почти в 2 раза.

Самые востребованные услуги на YouDo в период нерабочей недели — сборка мебели: новых шкафов, фасадов кухонь, мебели в гостиной и спальне. Также на 10% вырос спрос на мастеров по отделочным работам. Заказчики занялись косметическим ремонтом — покраской стен, потолков, оклейкой стен обоями, заменой карнизов и штор, установкой люстр и светильников.

В период локдауна на плечи курьеров легла не только доставка продуктов и лекарств, но и вещей для интерьера — например, свечей и подсвечников, мягкой мебели, столов. Обращаться к курьерам стали на 7% чаще. Некоторые заказчики искали художников для создания картин, идеально подходящих под новый интерьер комнаты или для росписи стен. Кроме того, на 9% вырос спрос на генеральную уборку, в том числе и уборку мусора после ремонта.