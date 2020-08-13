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Lamoda изучила спрос и цены на школьную одежду и обувь

В преддверии нового учебного года Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, выяснила, когда родители начинают подготовку ребенка к школе и по каким критериям выбирают школьную одежду и обувь. 

Согласно результатам исследования Lamoda, большинство родителей (90%) совершают подготовку к школе в несколько этапов, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Треть семей начинают готовиться к школе заранее (еще с июня), чтобы застать скидки. Остальные родители (57%) покупают необходимые школьные вещи в августе. Многие отмечают, что из-за отсутствия нужных размеров часть товаров приходится докупать в сентябре.

Несмотря на то, что большинство школьников 1-4 классов (75%) обязаны носить школьную форму, дети и родители стремятся сохранить индивидуальность в образе.  Главным критерием при выборе школьной формы родители назвали комфорт (64%). Одинаково важны стоимость одежды и качество ткани (по 39%). А вот школьную обувь выбирают, отталкиваясь, в первую очередь, от удобства при носке. Примечательно, что бренд одежды и обуви при выборе товаров для школы практически не имеют значения. 

По данным Lamoda, базовый школьный комплект для девочки стоит в среднем 9,7 тысяч рублей. Для мальчиков средняя стоимость такого комплекта немного меньше — 8,7 тысячи рублей, при этом базовый набор вещей включает: школьную форму (рубашка, жилет и юбка/брюки) в среднем за 2,7 тысяч рублей, сменную обувь (1,4 тысячи рублей), спортивный костюм (1,3 тысячи рублей), кроссовки (1,2 тысячи рублей), канцелярский набор (900 рублей), пенал (370 рублей), рюкзак (1,3 тысячи рублей), антибактериальный гель для рук (120 рублей) и многоразовую защитную маску (135 рублей). 

«Чаще всего на Lamoda ищут школьную форму, а не отдельные элементы одежды или аксессуары. И только после этого покупатели определяются с рюкзаками, ранцами и пеналами, — отмечает Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda. — Самые популярные школьные бренды одежды — Acoola, Button Blue, Sela, Gulliver.  При выборе детской спортивной одежды наши пользователи отдают предпочтение бренду Nike. Сменную обувь чаще всего выбирают из ассортимента Honey Girl, Котофей, T.Taccardi и Ralf Ringer». 

Автор: Анна
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