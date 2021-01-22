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Lamoda изучила спрос москвичей на зимние товары на фоне похолодания

Онлайн-платформа Lamoda изучила спрос москвичей на зимние товары на фоне похолодания. В январе 2021 года жители столицы покупали валенки в 4,9 раза больше, а на балаклавы потратили в 2,3 раза больше, чем год назад — когда столбик термометра не опускался сильно ниже нуля.

В период с 1 по 19 января 2021 года москвичи активно покупали зимнюю обувь. Спрос на зимние тимберленды по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос в 4,4 раза, причем мужчины покупали их в 2,2 раза чаще женщин. Продажи валенок для детей увеличились в 6,7 раз. Среди обуви от премиальных брендов резко вырос спрос на угги (рост в 3,4 раза) и дутики (рост в 2,4 раза).

В холод москвичи стали больше тратить на зимнюю одежду (+22%). Самым популярным зимним товаром как у женщин, так и у мужчин оказалась утепленная куртка. При этом женщины потратили в 2,4 раза больше на зимние костюмы, а расходы мужчин на горнолыжные брюки выросли в 2,6 раза. Расходы на утепленные куртки от премиальных брендов выросли на 24%, а на шубы из искусственного меха — на 57%. Траты на термобелье выросли в 3,2 раза, причем больше всего потратили на детское термобелье (рост в 4,4 раза). На термоноски в январе этого года потратили в 12,8 раз больше.

Январские морозы 2021 года заставили обзавестись головным убором даже тех москвичей, кто привык ходить зимой без него. В результате расходы на головные уборы увеличились на 69%. Самой популярной покупкой в этой категории остаются шапки, однако растет спрос на необычные головные уборы: мужчины стали покупать балаклавы в 10,7 раз активнее, а спрос женщин на балаклавы и капоры вырос в 2,4 раза.

Москвичи в январе этого года также покупали шарфы всевозможных форм и размеров — расходы на них выросли на 17%. Лидером в этой категории у мужчин оказались классические шарфы, женщины предпочли палантины — в морозы в них удобно заворачиваться, словно в плед. Особый интерес жители столицы проявили к снудам, потратив на них в 2 раза больше. На шарфы от премиальных брендов москвичи потратили на 51% больше.

Расходы жителей столицы на зимние аксессуары в целом выросли на 33%. Еще одним драйвером роста этой категории помимо шапок и шарфов стали варежки — расходы на них увеличились в 2,6 раза. На перчатки жители столицы потратили в январе этого года в 2 раза больше. Также выросли расходы москвичей на крем для рук (в 2,9 раза), бальзам для губ (в 2 раза) и крем для лица (также в 2 раза).

Автор: Анна
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