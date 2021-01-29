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Lamoda изучила спрос на спортивную одежду и обувь

Онлайн-платформа Lamoda для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, изучила покупки спортивных товаров и выяснила, какими видами спорта россияне решили активнее заняться с наступлением нового года. Большинство россиян в 2021 году, как и раньше, предпочитают поддерживать себя в форме с помощью фитнеса и бега. При этом вырос интерес к товарам для плавания и единоборств, а также к баскетбольной одежде и обуви.

Как до празднования Нового года, так и после, россияне активнее всего покупали товары для фитнеса и бега — именно эти два вида спорта оказались лидерами по продажам в штуках в спортивной категории как у мужчин, так и у женщин. Помимо фитнеса и бега в топ-5 у мужчин вошли футбол, трекинг и баскетбол, а у женщин — плавание, теннис и трекинг.

После традиционных для России новогодних застолий многие женщины захотели полностью обновить спортивную форму для бега и на 21% увеличили расходы на товары в этой категории в период с 1 по 26 января 2021 года по сравнению с 1-26 декабря 2020 года. На кроссовки для бега они потратили на 22% больше, а на тайтсы — на 16% больше. Расходы на спортивные лонгсливы у женщин выросли на 37%, на спортивные майки они потратили в 1,5 раза больше. Из мужских товаров для бега спрос вырос только на спортивные брюки (+29%) и футболки (+15%) — впрочем, такой комплект вполне подойдет и для работы из дома.

Еще один популярный способ поддерживать себя в форме и сбросить лишние калории — заниматься плаванием. Женщины потратили на новый купальник с наступлением нового года на 31% больше. Расходы мужчин на плавки в новом году тоже показали рост (+13%). Траты россиян на шапочки для плавания после нового года увеличились более чем в 1,5 раза.

Россияне после нового года также стали активнее интересоваться отдельными товарами для единоборств. Спрос на капы выросл на 32%, а интерес к эспандерам увеличился примерно в 1,5 раза. Траты на скакалки, которые помогают улучшить координацию и выносливость, выросли на 35%. Также вырос интерес к перчаткам для смешанных боевых искусств (MMA), боксерским «лапам» и щиткам.

В новом году россияне также активно интересуются моделями одежды и обуви, предназначенными для занятий баскетболом, — спрос в этой категории у женщин вырос на 39%. Самой популярной моделью женских кроссовок в баскетбольном стиле оказались Jordan Zoom '92, которые могут пригодиться не только на площадке, но и стать хорошим элементом повседневного стиля. Среди баскетбольных шорт, для которых характерен свободный крой и длина чуть выше колена, наибольшей популярностью у женщин пользовалась модель Nike Dri-FIT Swoosh Fly. Мужчин и до праздников интересовал баскетбол, первую строчку по популярности сохранили баскетбольные кроссовки Nike Precision IV (в них также можно заниматься и другими видами спорта).

Поскольку зима в самом разгаре, и любители покататься на лыжах или сноуборде уже приобрели все необходимое, — то спрос на одежду для зимних видов спорта вырос только в отдельных категориях. В начале 2021 года спрос на сноубордические брюки увеличился на 27%, а на сноубордические куртки — на 10%. На чехлы для коньков россияне потратили с наступлением нового года на 78,8% больше.

Автор: Анна
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