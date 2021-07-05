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Lamoda изучила спрос на спортивные товары

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Lamoda B2B
Lamoda B2B
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Онлайн-платформа Lamoda изучила, какие спортивные товары покупают россияне этим летом. Больше всего с наступлением тепла вырос интерес к товарам для велоспорта и плавания, что соответствует трендам сезонности. Однако в топ-3 по динамике неожиданно попали товары для сноуборда.

Согласно исследованию Lamoda, спрос на товары для велоспорта в период с 1 по 29 июня увеличился почти в 8 раз по сравнению с аналогичными днями апреля. При этом мужчины покупали такие товары в 7 раз активнее женщин. Самой популярной покупкой в этой категории оказались специальные рюкзаки, с которыми удобно кататься на велосипедах, — с наступлением лета их стали покупать в 2,5 раза активнее.

Россияне также стали больше интересоваться товарам для плавания: спрос на них вырос в июне на 93%. Мужчины готовились к пляжному отдыху и занятиям в бассейне немного активнее женщин и купили на 13% больше товаров в этой категории. Шорты для плавания оказались у мужчин популярнее плавок, спрос на них в июне вырос в 3,5 раза и в 2 раза соответственно. Женщины активно обновляли купальники (+116%), лифы (+191%) и плавки (162%). Наибольшей популярностью и у мужчин, и у женщин пользовались сланцы, спрос на них вырос на 80%.

Несмотря на аномально жаркий июнь, в лидерах роста среди спортивных категорий оказались товары для одного из самых популярных зимних видов спорта — сноуборда. Пережидая жару под кондиционерами и вентиляторами, россияне решили заранее подготовиться к зиме, и спрос на товары для сноуборда вырос на 80%. Этим летом женщины купили на 69% больше горнолыжных курток, а мужчины приобрели в 2 раза больше горнолыжных брюк.

Среди видов спорта, популярность которых выросла с наступлением лета, оказались также йога и танцы (+35%), футбол (+23%) и теннис (+17%). У женщин вырос спрос на спортивные топы (+59%), юбка-шорты (+62%), козырьки (+91%). Мужчины купили в 3,1 раза больше компрессионных шорт и в 2,2 раза больше поло.

Самыми популярными видами спорта на основании покупок на Lamoda в июне у мужчин оказались фитнес, бег и футбол, в топ-5 также вошли плавание и баскетбол. Женщины тоже купили больше всего товаров для фитнеса и бега, но помимо этого предпочитали плавание, теннис и йогу/танцы.

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Компании и сервисы: Lamoda B2B
Автор: Анна
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