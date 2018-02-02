Lamoda меняет топ-менеджмент

Гендиректор Lamoda Нильс Тонзен и ответственный за развитие IT-направления Доминик Пикер — в марте оставят руководящие посты в компании. CEO Lamoda с 1 марта станет выходец из McKinsey & Company и сооснователь ритейлера Флориан Янсен. Часть управляющих полномочий перейдут четвертому основателю компании — Буркхарду Биндеру.

Как CEO, Флориан Янсен продолжит заниматься стратегическим и операционным развитием компании, а также будет плотно взаимодействовать с руководством Global Fashion Group, в состав которого входит Lamoda. В компании намерены расширить ассортимент в категориях «мода», «спорт» и «lifestyle». «Нашим партнерам мы предлагаем несколько коммерческих моделей сотрудничества и широкий спектр качественных услуг, используя технологичную платформу, огромную экспертизу в e-commerce и складские мощности», — сказал Янсен. О дальнейших планах Пикера и Тонзена в компании не распространяются. Тонзен прокомментировал Firrma, что «продолжит поддерживать связь с компанией».

Как сообщалось ранее выручка Lamoda за девять месяцев 2017 года выросла на 42,5%, до €283 млн. Валовая прибыль Lamoda увеличилась на 35,4% год к году, достигнув €104 млн. В начале года онлайн-ритейлер Lamoda стал владельцем сети выдачи заказов своего партнера — Pick-up.ru.