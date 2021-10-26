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Lamoda: мужчины стали чаще покупать одежду онлайн

Мужчины все чаще отдают предпочтение онлайн-шопингу. В этом году они сделали на 22% онлайн-заказов больше, чем годом ранее. Их средний чек почти на треть выше (+31%), а количество отказов от покупки на 6% ниже аналогичного показателя у женщин. Такие выводы следуют из результатов исследования Lamoda, платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни.

Женщины в этом году совершили на 7% больше онлайн-заказов, чем годом ранее. В абсолютных цифрах они по-прежнему лидируют. В этому году они заказывали в 2,7 раза чаще мужчин. Годом ранее разрыв был еще более весомым — в 2020 году женщины совершили в 3,2 раза больше заказов, чем мужчины. 

Мужчины чаще женщин покупают спортивные товары, чем женщины (их доля покупок в этом сегменте на 20% больше), обувь (на 6,2%) премиум-бренды (на 2,4%). Самыми популярными вещами в этом году у них стали футболки, кроссовки, кеды, джинсы и спортивные брюки. Женщины, помимо футболок и джинс, часто заказывают платья, кроссовки и брюки. В лидерах онлайн-продаж у мужчин оказались черные кроссовки, а у женщин — базовая белая футболка.

В заказах premium-товаров среди мужчин чаще всего встречаются футболки, поло, бейсболки, кроссовки и комплекты нижнего белья. В этой категории они предпочитают бренды: одежда — Boss, Polo Ralph Lauren и Hugo; обувь —  Polo Ralph Lauren, Boss и Hugo; аксессуары — Calvin Klein, Boss и Aeronautica Militare.

Лидерами по продажам в premium-сегменте среди женщин стали футболки, сумки, платья, кроссовки и солнцезащитные очки. Женщины в этой категории чаще выбирали бренды: одежда — Polo Ralph Lauren, Karl Lagerfeld и Boss; обувь — Michael Michael, KorsHögl и Karl Lagerfeld; аксессуары - Karl Lagerfeld, Pinko и Furla.

Мужчины более требовательные к доставке: они чаще женщин выбирают специальные опции — экспресс-доставку, доставку в пределах определенного часа и в 15-минутный интервал. 

Автор: Анна
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