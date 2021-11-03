Lamoda начала месяц скидок масштабной рекламной кампанией

Lamoda, ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, запустила большую рекламную кампанию по всей России и странах присутствия в СНГ (Беларусь, Украина, Казахстан).

Кампания приурочена к Black Friday и месяцу скидок на Lamoda. С 1 по 30 ноября Lamoda будет предлагать пользователям скидки, а за покупку от 5000 рублей будет дарить призы, среди которых MINI Cooper фирменного красного цвета, MacBook Pro 13’, iPhone 13 Pro, 100 000 рублей на шопинг.

Рекламная кампания будет проходить во всех основных рекламных онлайн и офлайн-каналах: TV, OLV (реклама в видеоформате), медиафасады, диджитал-билборды, сити-форматы, SMM, Influence Marketing. Также Black Friday на Lamoda будет интегрироваться в собственное шоу с Идой Галич.

Для кампании был создан 3D-клип, где главные герои — манекены, одетые в «диджитал-одежду». Озвучивает ролик модный трек — руководство к действию «Примеряй, выбирай, забирай». Идея клипа в том, чтобы соединить и переосмыслить мир моды и видеоклипов.

1 ноября реклама месяца скидок на Lamoda появилась на иммерсионном 3D-билборде на здании концепт-стора Кетчер (Пресненская набережная, д. 8, строение 1, рядом с башнями «Город столиц» и ТЦ «Афимолл»). Этот формат помогает удивить клиента, захватить его внимание и правильно донести посыл.

«При запуске кампании мы делали особый фокус на то, чтобы материалы в разных каналах не только соответствовали разработанному стилю, но и работали одинаково хорошо как в офлайне, так и в онлайне. Я рад, что нашей команде удалось найти интересные творческие решения, которые помогут нам выделиться в период высокой рекламной активности всех брендов», — комментирует Владимир Большаков, руководитель отдела дизайна Lamoda.

«Lamoda всегда задавала тренды и продолжает это делать, используя все актуальные рекламные инструменты. Мы очень рады, что наши идеи были реализованы, а использование современных рекламных технологий, таких как иммерсивный 3D-куб, поможет нам обратить на кампанию еще больше внимания и перевыполнить поставленные цели», — комментирует Сергей Козленко, руководитель отдела управления брендом Lamoda.