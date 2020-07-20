Lamoda начала продажи товаров для дома от Westwing

Westwing — международный шоппинг-клуб и интернет-магазин дизайнерской мебели, аксессуаров и декора для дома — начал сотрудничество с Lamoda, онлайн-платформой для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На первом этапе в разделе «Дом» на Lamoda появится около 1000 товарных наименований от Westwing: предметы декора, ковры, посуда и аксессуары для ванной комнаты.

В дальнейшем ассортимент планируется пополнить мебелью и товарами для сада — будет доступно около 3000 товарных наименований. Всего в разделе «Дом» на Lamoda сегодня представлено более 300 брендов и 13 000 товарных наименований.

В партнерстве с Westwing Lamoda тестирует работу по модели дропшиппинга, когда доставка осуществляется не собственной логистической службой Lamoda, а самим брендом непосредственно с его склада. «На данный момент Westwing — единственный партнёр Lamoda в России, работа с которым выстроена по модели дропшиппинга. Это возможно благодаря глубокой экспертизе Westwing в онлайн-продажах крупногабаритных товаров. Для нас крайне важно сохранить качественный сервис привычный для клиентов Lamoda. Эстетика товаров от Westwing идеально вписывается в наш lifestyle-каталог, и мы рады, что теперь совместно решаем задачу поиска и покупки аксессуаров для дома онлайн», — говорит Александра Артюшкина, Управляющий коммерческий директор Lamoda.

Креативный директор Westwing Яна Дмитренко: «Мы очень рады партнерству с Lamoda и тому, что сможем вдохновлять и помогать делать каждый дом более красивым еще большему количеству людей».

В апреле 2020 количество заказов в разделе «Дом» на Lamoda увеличилось на 52% по сравнению с началом года. Большинство клиентов (86%), совершающих покупки товаров для дома, — женщины. С начала 2020 года наибольшим спросом в категории домашних товаров пользовались предметы для хранения вещей. В апреле, когда люди стали вынужденно проводить большую часть времени дома, частота заказов таких товаров выросла на 47%. В лидеры домашнего раздела также попали предметы декора и покрывала с пледами. Наиболее активно растущими категориями раздела стали кухонная посуда (+169% в апреле), столовая посуда (+96% в апреле) — обе категории сохранили прирост в мае, и обучающие игрушки (+123%).

С начала года в топ-3 самых заказываемых товаров из раздела «Дом» попали компактный пластиковый органайзер для хранения белого цвета, хлопковый плед российского бренда «Сонный гномик» в нежно-розовом цвете за 1168 рублей и бирюзовый коврик для ванны от Arya home collection за 480 рублей.