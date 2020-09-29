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Lamoda начала продажу товаров в поддержку людей с аутизмом

Онлайн-платформа Lamoda начала продажу товаров в поддержку людей с аутизмом в рамках совместного проекта с социальной сетью Одноклассники и Центром «Антон тут рядом».

Просветительский проект «Время думать об искусстве» привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись. Студенты Центра «Антон тут рядом» – взрослые люди с аутизмом – написали репродукции известных картин Русского музея, которые были использованы для первой в истории ОК линейки брендированной одежды с принтами.

В коллекцию мерча «Время думать об искусстве» вошли футболки и шопперы с репродукциями «Красной конницы» и «Головы Крестьянина» Казимира Малевича, «Небесного боя» Николая Рериха и «Натюрморта» Эдуарда Штейнберга. С 29 сентября коллекция доступна к покупке эксклюзивно на Lamoda. Найти ее можно в онлайн-витрине Центра «Антон тут рядом» в новом разделе Lamoda «Хочу помочь» – маркетплейсе для благотворительных фондов. Вся прибыль от проданных футболок и шопперов пойдет в пользу Центра «Антон тут рядом».

К началу продаж Lamoda также запустила специальную страницу – на которой собрала информацию о студентах Центра, ставшими художниками проекта, а также доступных способах поддержки людей с расстройствами аутистического спектра.

Кроме того, в рамках проекта «Время думать об искусстве» ОК запустят специальные виртуальные подарки с репродукциями Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников из коллекции Русского музея авторства студентов Центра «Антон тут рядом». Пользователи ОК смогут бесплатно отправлять друг другу любой из этих подарков и помогать в распространении информации о жизни людей с аутизмом.

Еще одной частью проекта станет информационная кампания в группе Центра «Антон тут рядом» в ОК с постами-карточками, развенчивающими мифы об аутизме, связанные с воспитанием, диетами, вакцинацией, эмпатией и ошибочным отношением к этому явлению как к болезни.

Автор: Анна
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