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Lamoda нарастила оборот в первом квартале 2020 года на 19,8%

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG) и являющаяся ведущей в России и СНГ онлайн-платформой для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, объявляет финансовые и операционные результаты за первый квартал 2020 года.

Lamoda усилила свои позиции онлайн fashion ритейлера и показала в первом квартале стабильный рост:

  • Чистый оборот (Net Merchandise Value)* вырос на 19.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,3 млрд. рублей;
  • Валовая прибыль за тот же период выросла на 29% и составила 3,1 млрд.рублей;
  • Число активных пользователей сервиса выросло на 8% и достигло 3 млн человек;
  • Ежемесячная аудитория достигла 17 миллионов (против 13 миллионов в 1 квартале 2019 года).

В первом квартале 2020 года Lamoda привлекла значительное число новых пользователей. В марте количество новых пользователей в Москве выросло в два раза по сравнению с февралем, а в других регионах России — в 1,5 раза. Эта тенденция продолжилась и в апреле — количество новых пользователей в этом месяце было на 60% выше, чем в марте.

«В первом квартале Lamoda продемонстрировала серьезный рост год к году, что совпало с нашими ожиданиями. Мы заметно нарастили чистый оборот (NMV), число активных пользователей и аудиторию сервиса, в соответствии с нашей стратегией быть ведущей fashion платформой, где пользователи могут найти все необходимые fashion и lifestyle товары. Как новичок в команде Lamoda, я вдохновлен тем, как быстро команда реагирует в условиях кризиса и продолжает обеспечивать бесперебойный и качественный сервис для покупателей. Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы обеспечивать высокий уровень безопасности и комфорта для наших сотрудников и клиентов», — сказал Джери Калмис, СЕО Lamoda.

Ассортимент

Lamoda продолжает поддерживать широкий ассортимент товаров на площадке, и в первом квартале особенно усилила детский ассортимент от премиальных брендов. На платформе появились детские коллекции Dsquared, N21, Miss Blumarine, Boss, Zadig & Voltaire, Sonia Rykiel и других премиальных марок.

В первом квартале 2020 года покупатели Lamoda продолжали приобретать на площадке товары, связанные с модой и образом жизни. Спрос также сохранился в апреле и мае. Lamoda дополнительно поддержала пользователей, предложив все новые коллекции по старым ценам, без корректировок в связи с изменением курса рубля. В то же время, в связи с режимом самоизоляции в первом квартале вырос спрос на товары для дома и декора, занятий спортом, игрушки. Например, число заказов в категории «Спорт» выросло в 2,5 раза, в категории «Дом» — в 2 раза по сравнению с первым кварталом 2019 года.

В качестве дополнительной меры поддержки пользователей Lamoda запустила кампанию «ladoma» и призвала покупателей оставаться дома. В рамках кампании ассортимент площадки был дополнен продуктами питания, масками и другими товарами первой необходимости, чтобы пользователи могли заказать все в одном месте и не увеличивать количество доставок. В рамках кампании Lamoda также предложила пользователям разнообразный контент: прямые эфиры с популярными блогерами, советы по стилю, бесплатные тренировки от известных тренеров с сотрудничестве с популярными спортивными брендами.

Логистика и операции

В период самоизоляции число заказов, доставляемых курьерской службой, выросло более чем в два раза. Lamoda в числе первых запустила опцию бесконтактной доставки заказов, чтобы обеспечить дополнительную безопасность клиентам и торговым представителям компании. При бесконтактной доставке по-прежнему доступна опция примерки.

Было продолжено расширение географии LM Express — открыты подразделения собственной курьерской службы в 9 новых городах: Кропоткин, Тимашевск, Ангарск, Нальчик, Новокузнецк, Славянск на Кубани, Геленджик, Сыктывкар, Магнитогорск.

Кроме того, в первом квартале число собственных пунктов выдачи заказов достигло 400.

Для оптимизации работы пунктов выдачи заказов, популярность которых у пользователей в период эпидемии снизилась, и оптимизации работы доставки Lamoda запустила опцию пешей доставки из ПВЗ. Часть ПВЗ были переоборудованы под склады, доставку заказов из которых осуществляют пешие торговые представители. Для удобства клиентов в Москве была дополнительно запущена опция доставки в выбранный часовой интервал в день оформления заказа, при заказе до 13 часов.

Автор: Анна
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