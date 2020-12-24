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Lamoda назвала самые дорогие покупки россиян в 2020 году

Компания Lamoda проанализировала спрос на премиальные бренды и выяснила, какие самые дорогие покупки россияне совершали на онлайн-платформе в 2020 году, а также жители каких городов стали самыми активными покупателями премиум-брендов.

Согласно данным Lamoda, по сравнению с прошлым годом в этом году спрос на премиум-товары вырос на 14%, а траты на них увеличились на 15%. Больше всего брендовые товары интересуют жителей Москвы. Столица лидирует с большим отрывом от других городов (доля продаж — 27%), на втором месте — Санкт-Петербург (9%), затем Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Самую дорогую покупку премиум-товара в 2020 году сделал житель Саратова, который приобрёл утепленную куртку Neil Barrett стоимостью 154 350 рублей. Следующая в списке самых дорогих приобретений — кожаная мужская куртка от бренда Aeronautica Militare за 115 667 рублей. Ее обладателем стал житель Хабаровска. На третьем месте — кожаная куртка того же бренда за 111 333 рублей, которую купил житель Москвы. Самым дорогим приобретением в аксессуарах оказалась сумка Marni за 70,7 тысяч рублей. Ее обладательницей стала жительница Котельников. А в категории обувь лидером стали стали ботфорты за Stuart Weitzman за 65,3 тысячи рублей. Их купила жительница Москвы.

Большая часть покупок в премиум-сегменте (59%) пришлась на одежду. Почти треть (29%) всех продаж в категории составили аксессуары. Чуть реже россияне покупали обувь — 27%. Лидером продаж среди премиум-брендов в 2020 году оказался бренд Karl Lagerfeld. За ним в рейтинге — Boss, Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Michael Kors и Liu Jo.

В «Черную пятницу», которая в этом году прошла с 13 по 27 ноября, объемы продаж на Lamoda оказались гораздо выше, чем в среднем по году. Больше всего на распродаже потратил пользователь из Тюмени — общая сумма его заказа составила 195 тысяч рублей. На втором месте — житель Петрово-Дальнего с покупками на 153 тысячи рублей. За ним — покупатель из Санкт-Петербурга, чья сумма заказа — 127 тысяч рублей. Любимыми премиум-брендами на распродаже стали Boss, Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Emporio Armani и UGG.

«Мы видим, что интерес к премиум-брендам среди наших клиентов продолжает расти, поэтому расширение этой категории остается для нас остается одной из приоритетных задач. За год ассортимент премиальных товаров на Lamoda увеличился на 23%. Сейчас на онлайн-площадке представлено почти 400 премиум-брендов. Среди них есть и новые марки — Rado, Sandro, Maje, Giuseppe Zanotti Design, Neil Barrett, Alberta Ferretti и многие другие», — прокомментировала Александра Артюшкина, Управляющий коммерческий директор Lamoda.

Автор: Анна
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