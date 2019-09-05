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Lamoda объявила о назначении нового управляющего коммерческого директора

Lamoda, онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, объявляет о назначении Александры Артюшкиной на должность управляющего коммерческого директора с 1 сентября 2019 года.

Александра будет заниматься развитием всех коммерческих направлений Lamoda Group, включая формирование ассортиментной стратегии, управление продажами, развитие собственного маркетплейса компании, b2b-предложения и оффлайн-проектов.

Выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова, Александра более 10 лет посвятила работе в фешн-ритейле. К команде Lamoda она присоединилась 7 лет назад в качестве руководителя по развитию категории аксессуаров. В 2016 году Артюшкина возглавила департамент по управлению женским ассортиментом и спецпроектами и внесла значимый вклад в развитие товарной матрицы Lamoda. Является действующим спикером образовательных программ Центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ.

Автор: Анна
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