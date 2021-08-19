Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 2 квартал 2021 года

Вслед за объявлением Global Fashion Group (GFG) результатов второго квартала 2021 года, Lamoda, являющаяся частью GFG на рынке России и СНГ, публикует свои финансовые показатели.

Онлайн-платформа Lamoda продолжает демонстрировать устойчивую позитивную динамику по основным бизнес-показателям:

Чистый оборот (NMV)* во 2 квартале 2021 года вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 18,6 млрд рублей.

Валовая прибыль во 2 квартале достигла 5,8 млрд рублей, показав рост на 24,2%.

Число активных пользователей платформы составило 3,5 млн человек, что на 3,4% больше, чем годом ранее. При этом значительно выросла частота заказов — например, в июне 2021 года активные клиенты делали заказы на 14% чаще, чем в июне прошлого года.

Ключевыми драйверами роста продолжают оставаться развитие fashion маркетплейса и инвестиции в создание позитивного клиентского опыта. Это включает привлечение на Lamoda значимых и популярных брендов, которые востребованы у покупателей, а также развитие дополнительных сервисов, таких как собственный медиапроект с идеями модных образов для вдохновения и услуга «Lamoda Стилист» — профессиональный подбор гардероба онлайн.

«Мы продолжаем уверенно расти в этом году несмотря на то, что второй квартал прошлого года стал беспрецедентным по динамике для всей онлайн-торговли. Это означает, что мы выбрали верную долгосрочную стратегию — мы по-прежнему привлекаем к сотрудничеству ведущие мировые и локальные бренды и остаемся главной точкой притяжения для покупателей модных товаров в России и СНГ. Мы уверены, что наш фокус на развитии ассортимента в категориях fashion и lifestyle позволит нам и дальше сохранять лидирующие позиции в этом сегменте», — прокомментировал Джери Калмис, СЕО Lamoda.

Ассортимент

Во втором квартале Lamoda продолжила привлекать новые бренды, многие из которых выбрали для сотрудничества модель маркетплейса. Чистый оборот в сегменте маркетплейса вырос на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Всего в первом полугодии к Lamoda присоединилось более 400 новых fashion и lifestyle брендов, и для целого ряда из них Lamoda стала эксклюзивным онлайн-партнером, например, Massimo Dutti, 12 STOREEZ, Monochrome, Philipp Plein, также на платформе появились такие знаковые марки, как Billionaire, Pierre Hardy, Marina Rinaldi Voyage; косметические средства Mixit, Vivienne Sabo, Redken; спортивные товары Kettler, Garmin и Peak Performance, а также детские бренды Hasbro Group (Barbie, Monopoly, My Little Pony, Transformers и другие).

Драйверами роста для Lamoda остаются такие категории, как товары премиальных брендов, товары для красоты, спорта и детские товары. На высоком уровне сохранялся спрос на спортивную обувь и футболки, которые покупают не только как спортивные товары, но и как элементы повседневного образа. Также значительную динамику во втором квартале демонстрировали традиционные летние товары, например, чистый оборот в категории головных уборов вырос на 54% по сравнению с прошлым годом, купальных костюмов — на 52%, сандалей — на 37%.

Среди косметических средств наиболее динамично росли средства для ухода за телом (+53% чистого оборота) и средства для укладки волос (+45% чистого оборота).

Развитие сервисов для пользователей

Во втором квартале 2021 года Lamoda расширила возможности программы скидок и бонусов Lamoda Club. Клиенты Lamoda могут потратить баллы на скидки и подарки от партнеров. За баллы Lamoda Club можно приобрести, например, подписку на популярные онлайн-кинотеатры (KION, IVI, Okko, PREMIER), сервис электронных книг «ЛитРес», сертификат на изучение английского языка, скидку на заказ натуральных продуктов в «Экомаркете» и многое другое. Список партнеров и предложений постоянно расширяется.

Логистическая инфраструктура

Во втором квартале Lamoda расширила логистическую инфраструктуру, открыв два новых транзитных склада и более 50 пунктов выдачи заказов, в том числе более 30 пунктов выдачи в тех городах, где ранее не было собственной доставки Lamoda. Таким образом, доставка заказов собственной курьерской службой и через пункты выдачи теперь доступна клиентам более чем в 150 городах России. При этом точность доставки достигает 96%, включая доставку день в день и в 15-минутный интервал.

Собственная доставка Lamoda обслуживает почти 90% всех заказов, сделанных клиентами. Кроме того, шесть логистических партнеров обеспечивают доставку заказов Lamoda клиентам по всей России.

Устойчивое развитие

Во втором квартале раздел с экологичными, этичными и благотворительными товарами Lamoda Planet был запущен во всех четырех странах присутствия Lamoda.

Всего клиенты Lamoda в течение первого полугодия 2021 года купили товаров из раздела Lamoda Planet более чем на 1 млрд рублей. В среднем каждый десятый клиент Lamoda покупает экологичные и этичные товары, а в Беларуси — каждый пятый. Для более удобного поиска на платформе появился фильтр «Помогаю планете».

В рамках глобальной инициативы Global Fashion Group успешно прошла углеродный аудит во всех регионах присутствия, что включает использование 100% зеленой энергии во всех 9 распределительных центрах компании и увеличение числа посылок, доставляемых с нулевым выбросом на последней миле. Lamoda стала первой fashion компанией в регионе, завершившей анализ углеродного следа, результаты были опубликованы в климатическом отчете GFG.

Lamoda развивает социальные и экологические проекты во всех странах присутствия. Так, в Казахстане во втором квартале был запущен совместный проект с фондом Teplo. В специальные контейнеры, установленные в пунктах выдачи заказов Lamoda в Алматы, можно сдать как одежду, так и обувь, книги, аксессуары, технику и игрушки. Для каждой вещи найдут применение вне зависимости от ее состояния.

В Беларуси Lamoda при сотрудничестве с Международным благотворительным общественным объединением «ЮниХелп» разместила в своих пунктах выдачи заказов специальные коробки-«хелпики», которые позволят клиентам и сотрудникам сделать пожертвования. Все собранные Lamoda средства будут направлены на оплату операций и лекарств для детей, приобретение специального оборудования для детей с инвалидностью и помощь социальным и медицинским учреждениям.

* Чистый оборот (Net Merchandise Value) — стоимость всех покупок, сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Беларуси, Украине и Казахстане, включая НДС, сервисные сборы, а также доход от других услуг, предоставляемых партнерам, таких как доставка, реклама и прочие услуги, после учета возвратов и скидок.