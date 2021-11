Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2021 года

Вслед за объявлением Global Fashion Group (GFG) результатов третьего квартала 2021 года, Lamoda, являющаяся частью GFG на рынке России и СНГ, публикует свои финансовые показатели.

Чистый оборот (NMV)* в 3 квартале 2021 года вырос на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 19,2 млрд рублей.

Валовая прибыль в 3 квартале составила 5,8 млрд рублей, показав рост на 32,7%.

Валовая маржа год к году выросла на 3,3 п.п. до 51%.

Число активных пользователей платформы составило 3,5 млн человек. При этом чистый оборот на одного клиента вырос на 29,2% по сравнению с 3 кварталом прошлого года.

Ключевыми драйверами в 3 квартале стали увеличение частоты заказов, а также стремительный рост премиальной категории, детских товаров и категории Красота, в которой наибольшую динамику показали техника для красоты, средства для ухода, а также макияж.

«Наши высокие результаты в 3 квартале свидетельствуют о постоянном совершенствовании и усилении дифференциации Lamoda как fashion и lifestyle ритейлера. В 3 квартале мы продолжили развивать партнерства с ведущими брендами и вышли на лидирующие позиции как продавец товаров премиальных марок, рост в этой категории составил около 70%. Развитие вдохновляющих контентных проектов (раздел „Идеи“, Lamoda TV и других) одновременно с активными инвестициями в собственную логистическую инфраструктуру дает Lamoda прочную основу для дальнейшего роста и удовлетворения спроса со стороны наших требовательных клиентов», — прокомментировал Джери Калмис, СЕО Lamoda.

Ассортимент

В третьем квартале Lamoda продолжила активно привлекать на платформу новые бренды, многие из которых выбрали для себя сотрудничество по модели маркетплейса.

За 3 месяца к Lamoda присоединились более 200 fashion и lifestyle брендов, как премиальных, так и масс-маркет. Среди наиболее крупных — Gloria Jeans, Mexx, TJ Collection, To Be Blossom, Save the Duck. Раздел Premium пополнился такими марками, как Moon Boot, Ermenegildo Zegna Underwear, Spanx.

Многие покупатели сегодня следуют популярному тренду mix&match, сочетая в одном гардеробе вещи разных ценовых категорий и стилей — почти 60% заказов премиум-товаров дополняются покупками вещей массовых брендов.

Вслед за значительным расширением портфолио премиальных брендов выросло число покупателей премиальных товаров — на 61% по сравнению с 3 кварталом прошлого года, чистый оборот при этом увеличился на 67%.

Продолжают набирать популярность детские товары, значительным стимулом для развития этой категории в 3 квартале стала кампания Back-To-School, накануне 1 сентября продажи школьных коллекций выросли более чем на 60% год к году.

В категории товаров для красоты прорывным стал запуск таких брендов, как Dyson и GHD, благодаря которому внушительный рост продаж показала техника для красоты и здоровья (beauty devices). Также к Lamoda присоединились известные косметические марки Kiko Milano, Mixit, Dr. Hauschka и другие.

Секция спортивных товаров пополнилась такими брендами, как P.E. Nation, Guess Sport, On Running. Спортивные товары также оставались одним из драйверов роста, наибольшую динамику в 3 квартале демонстрировали спортивные товары для детей.

Логистическая инфраструктура

В третьем квартале Lamoda расширила логистическую инфраструктуру, что позволило предложить качественный сервис и удобную доставку с возможностью примерки еще большему числу клиентов компании. Так, за квартал было открыто 92 новых пункта выдачи заказов, в том числе в городах Дальнего Востока, всего количество собственных пунктов выдачи достигло 525. В 3 квартале также было открыто 43 новых транзитных склада, что увеличило покрытие собственной службы доставки LM Express — теперь она работает в более чем 800 городах. Более 70% покупателей Lamoda получают заказы в течение двух дней.

Объем обрабатываемых заказов в распределительном центре Lamoda вырос на 25% по сравнению с 3 кварталом прошлого года. Всего на хранении в распределительном центре находится более 12 млн единиц товара, что более чем на 30% выше показателя прошлого года.

Устойчивое развитие

В третьем квартале раздел с экологичными, этичными и благотворительными товарами Lamoda Planet продолжает показывать рост. С начала 2021 года клиенты приобрели товаров на Lamoda Planet на сумму, превышающую 2 млрд рублей. 14% всех брендов, представленных на Lamoda, уже предлагают свой ассортимент на Lamoda Planet.

Развитие экологичной доставки пешими торговыми представителями позволило в 3 квартале доставить 50 409 посылок с минимальным воздействием на окружающую среду.

Совместная инициатива Lamoda с социальными проектами «Второе дыхание» в России и «Тепло» в Казахстане дала вторую жизнь 63 118 предметам одежды и обуви. В рамках инициативы пользователи могут пожертвовать вещи, которые им больше не нужны.