Lamoda объявляет финансовые итоги второго квартала 2020

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года в рамках раскрытия финансовой отчетности GFG.

Во втором квартале Lamoda сумела быстро перестроить основные направления деятельности под новые требования и ожидания клиентов, которые начали более активно покупать онлайн, особенно с мобильных устройств.

Lamoda успешно адаптировала ключевые бизнес-процессы в период пандемии COVID-19 и продемонстрировала значительный прирост по всем основным бизнес показателям:

чистый оборот (Net Merchandise Value) вырос на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,7 млрд рублей;

валовая прибыль выросла на 27,8% до 4,6 млрд рублей;

число активных пользователей платформы выросло до 3,4 млн, что на 20,3% больше по сравнению с прошлым годом.

«Второй квартал 2020 года стал одним из наиболее непростых и динамичных периодов в истории Lamoda. Как ведущий e-commerce игрок в сфере fashion и lifestyle в период пандемии мы получили мощный толчок для дальнейшего развития на месяцы и даже годы вперед, и при этом смогли соответствовать ожиданиям наших клиентов и обеспечить защиту здоровья и безопасность наших сотрудников и покупателей. Мы рады, что нам удалось успешно ответить на все вызовы и показать впечатляющие финансовые результаты», - отметил Джери Калмис, СЕО Lamoda.

Развитие партнерских отношений и ассортимента

Во втором квартале 2020 года на Lamoda начала работу с большим числом новых брендов, среди которых премиальные марки Sandro и Maje, бьюти-бренд The Body Shop, спортивные бренды Demix и Outventure от сети Спортмастер, продавец детских товаров Mothercare, бренд Patagonia, Defacto и многие другие.

В условиях закрытия офлайн-розницы и роста e-commerce большая часть этих брендов выбрали сотрудничество с Lamoda через маркетплейс, на котором сейчас представлено более 1500 брендов в категориях fashion и lifestyle.

Во втором квартале Lamoda продолжала активно развивать категории, связанные с образом жизни - детские товары и игрушки, спортивные товары, товары для красоты и товары для дома и декора. Все эти категории пользовались повышенным спросом у клиентов, которые в условиях пандемии проводили много времени дома. Например, чистый оборот во втором квартале в категории товаров для дома вырос более чем на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Клиенты Lamoda также продолжали во втором квартале активно покупать одежду, обувь и аксессуары премиальных брендов. Чистый оборот в этом сегменте вырос на 62% по сравнению с прошлым годом. При этом наибольшую динамику демонстрировали детские коллекции - чистый оборот в этой категории вырос почти в три раза. В целом интерес покупателей премиум-сегмента вызывали как новые марки, появившиеся на Lamoda (например, Sandro, Maje, Zadig&Voltaire, N21, MSGM, Premiata, Les Hommes и другие), так и марки, которые давно присутствуют на платформе. Так, самый заметный рост по числу заказов во втором квартале продемонстрировали бренды Kenzo, AllSaints, MM6 Maison Margiela, Tory Burch и Karl Lagerfeld. Среди премиальных и нишевых бьюти брендов наибольшей популярностью пользовались Byredo, Clinique, Diptyque, La Bruket и Serge Lutens.

Развитие логистических сервисов

Возросший объем спроса в онлайн увеличил нагрузку на службу доставки и распределительный центр. Так, в рекордные недели объем отгрузки товара в распределительном центре на 15% превысил показатели Черной пятницы.

В связи с расширением ассортимента в категориях товаров для красоты и аксессуаров были внесены изменения и в организацию хранения - емкости хранения таких товаров увеличены вдвое. Также в распределительном центре полностью успешно развернут и запущен функционал маркировки товаров Data Matrix.

В условиях повышенных требований к безопасности во втором квартале был запущен новый вид доставки - доставка пешими торговыми представителями. Заказы пешими торговыми представителями осуществляются из пункта выдачи в пределах небольшого района. На данный момент к проекту подключено 30 ПВЗ в Москве и 10 пунктов выдачи в Санкт-Петербурге, в доставке задействовано более 250 сотрудников. Lamoda продолжает тестировать сервис и планирует запуск в других городах.

Корпоративная социальная ответственность

Во втором квартале 2020 года Lamoda реализовывала новые проекты в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Компания продолжила долгосрочное сотрудничество с фондом «Второе дыхание» и возобновила прием одежды на переработку сразу после снятия ограничений на работу пунктов выдачи заказов. Всего за 2 квартал в фонд было передано более 7,5 тысяч вещей. Кроме того сотрудники Lamoda помогли фонду развить сервис вывоза одежды из дома.

Также в каталоге Lamoda появился раздел «Хочу помочь», где представлены товары благотворительных фондов - футболки, худи, сумки-шопперы, кружки. Это совместный проект Lamoda с крупнейшими агрегаторами благотворительных проектов - платформами Добро Mail.ru и «Нужна помощь», которые отвечают за верификацию и надежность фондов. За неделю с момента запуска фонды-участники продали продукции более чем на 200 тысяч рублей. На данный момент на Lamoda представлено 67 товаров от четырех благотворительных фондов. В ближайшее время ожидается расширение списка участников проекта и ассортимента.

Также во втором квартале Lamoda начала обновление упаковочных материалов - на пакетах компании появилась информация о возможностях переработки. Компания использует пластик ПВД (4, LDPE), который принимают многие перерабатывающие компании по всей стране. Сейчас происходит плавная замена старых упаковочных материалов на новые.