Lamoda объявляет результаты за 2019 год

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG) объявляет финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и 2019 год.

В четвертом квартале 2019 года чистая стоимость всех покупок (NMV), сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Беларуси, Украине и Казахстане, выросла на 25,2% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года и составила 13,7 млрд рублей. В их число входят товары, закупаемые напрямую, и те, что представлены на платформе по модели маркетплейса. Выручка компании по сравнению с четвертым кварталом прошлого года увеличилась на 14% и достигла 10 млрд. рублей. Валовая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 0,9 млрд рублей и достигла 4,2 млрд.

По итогам всего 2019 года показатель NMV вырос на 24,4% по сравнению с 2018 годом и составил 43,2 млрд рублей. Выручка компании по итогам года увеличилась на 14,4% до 33 млрд. рублей. Валовая прибыль в 2019 году увеличилась на 25,8% и достигла 13,6 млрд. рублей. Ежемесячная аудитория сервиса превысила 16 млн человек.

«Мы рады, что наши усилия по созданию качественного сервиса для покупателей Lamoda находят отражение в наших бизнес-результатах. Являясь ведущей онлайн fashion платформой, мы ежедневно помогаем пользователям ориентироваться в модных тенденциях, легко выбирать и заказывать актуальную одежду и аксессуары, вдохновляться на новые образы. В 2020 году мы продолжим фокусироваться на расширении ассортимента товаров, связанных с модой и образом жизни, развитии доставки, а также на улучшении пользовательского опыта», — отметил Флориан Янсен, сооснователь и CEO Lamoda.

В 2019 году Lamoda начала сотрудничать с более чем 900 новыми брендами. Среди них популярные марки одежды и обуви массового сегмента (например, Bershka, Intimissimi, Ecco), а также премиальные бренды (такие как Iro, Zadig & Voltaire, Corneliani). В ассортименте Lamoda появились известные косметические марки (например, Clarins, Estee Lauder, Bobby Brown), и бренды ювелирных изделий (в их числе Sokolov, Pandora, Frey Wille). Более 40% брендов на Lamoda сотрудничают с платформой, размещаясь на маркетплейсе (на 5% больше, чем в 2018 году).

Лидерами по объемам продаж в 2019 году стали кроссовки, платья, ботинки, утепленные куртки, а также кеды. При этом самыми быстрорастущими категориями на платформе были товары для декора (NMV увеличился в 6 раз), поясные сумки (рост в 4 раза) и пляжные платья (рост в 3,5 раза).

Lamoda также продолжила активное развитие собственной сети доставки. В течение 2019 года было открыто более 250 собственных пунктов выдачи, оборудованных комфортными примерочными, детскими уголками и стойками с сопутствующими товарами. Таким образом, количество собственных пунктов выдачи достигло 380, показав рост в 2,5 раза за год. Число партнерских пунктов выдачи заказов достигло 17 тыс., и в 8 тысячах из них доступен возврат товаров.

В 2019 году в крупных российских городах появилось 20 новых транзитных хабов. Таким образом, общее количество региональных хабов в России и странах СНГ достигло 77. Собственная служба доставки LM Express охватывает более 1000 городов и обеспечивает доставку 90% заказов. Благодаря этим изменениям в большинстве городов сроки доставки сократились на 1-2 дня, а доставка на следующий день теперь доступна в более чем 200 городах.

Также Lamoda предлагала различные технологичные решения для пользователей. В первую очередь Lamoda активно развивает удобные для покупателей мобильные платформы и сервисы. В результате доля заказов с мобильных платформ в 2019 году достигла 70%.

Среди наиболее продвинутых мобильных решений, запущенных в 2019 году — виртуальная примерочная обуви. Она была представлена в августе 2019 года на платформе iOS, а недавно появилась в приложении на Android. Для каждого товара в виртуальной примерочной Lamoda создаёт 3D-модель, показывающую все детали. Для виртуальной примерки доступно более ста пар самых популярных женских и мужских моделей обуви — Nike, Adidas, Reebok, ASICS, Under Armour, Timberland, Dr. Martens и других. Посетители платформы с интересом пользуются новой функцией — ежемесячно около 100 тысяч пользователей iOS примеряют обувь виртуально на Lamoda. В среднем один человек делает это дважды в месяц.

Также в 4 квартале 2019 года на Lamoda появилась галерея готовых образов, созданных стилистами и блогерами. Каждую неделю Lamoda показывает покупателям, как сочетать вещи из каталога и помогает им подбирать образы на любой случай. Всего в галерее представлено более 130 образов, которые обновляются каждую неделю. Все вещи можно добавить в избранное или корзину и моментально оформить заказ. Это решение призвано вдохновлять пользователей и является для них удобным проводником в мир моды.