Lamoda откроет 500 пунктов выдачи заказов в «Пятёрочках

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве между дочерней структурой X5 ОМНИ и одной из крупнейших в стране онлайн-платформой в сфере моды и lifestyle Lamoda Group. Сотрудничество предполагает запуск пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Lamoda в магазинах Х5, а также доставку заказов, сделанных покупателями Lamoda, в сеть ПВЗ X5 ОМНИ.

В рамках пилотного проекта стороны договорились до конца года открыть 50 ПВЗ Lamoda в универсамах «Пятёрочка». Если тест будет признан успешным, Lamoda планирует запустить до 500 пунктов выдачи заказов в магазинах торговой сети до конца 2020 года. Пункты выдачи заказов сохранят высокий уровень сервиса пунктов примерки и выдачи заказов Lamoda: быструю доставку, возможность примерки перед покупкой, наличную, безналичную и оплату в рассрочку, услугу клиентского возврата товаров, детские зоны для игр и др.

Помимо этого сотрудничество Lamoda Group и X5 ОМНИ предусматривает выдачу заказов клиентам интернет-магазина через сеть ПВЗ в магазинах группы, включая партнёрские и аптечные пункты выдачи заказов (АПВЗ), а также кассы «Пятёрочки». На сегодняшний день у Х5 заключены соглашения о намерениях по открытию 2 000 ПВЗ Ozon и 1 400 АПВЗ с несколькими аптечными операторами. Другие онлайн-магазины и маркетплейсы, партнёры X5 ОМНИ, тоже смогут воспользоваться ПВЗ Lamoda и выдавать через них покупки своим клиентам.

Илья Стародубцев, директор по доставке Lamoda Group: «Партнёрство с ведущим ритейлером России X5 Retail Group — это однозначный успех и правильный шаг в развитии предложения Lamoda, наших каналов продаж и портфолио B2B-партнёров. Наш fashion и lifestyle-ассортимент и высокий уровень сервиса становятся еще ближе и доступнее для наших клиентов. Вместе нам предстоит большая работа, но мы уверенно и с положительным настроем смотрим на будущее этого стратегического партнерства».

Тимоти Пост, директор по работе с глобальными партнерами Х5 ОМНИ: «Lamoda Group — важный партнёр Х5 по развитию программы „Пункты выдачи заказов“, который, безусловно, привнесёт новые компетенции и повысит качество почтовых услуг в наших магазинах. Благодаря этому сотрудничеству миллионы покупателей смогут получать свои заказы от Lamoda, где представлено более 4 млн товаров от более чем 3000 лучших мировых и российских fashion и lifestyle брендов, в магазинах „у дома“ во всех регионах присутствия „Пятёрочки“. В рамках программы мы предоставляем партнёрам помещение в аренду на длительный срок на льготный условиях, а они в свою очередь обеспечивают выдачу интернет-заказов от других участников технологической платформы почтовых сервисов Х5 ОМНИ».