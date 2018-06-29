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Lamoda откроет сеть универмагов

Интернет-магазин одежды и аксессуаров Lamoda до конца 2018 года планирует открыть в Москве сеть универмагов традиционного формата. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Эту информацию подтверждают еще два консультанта. По словам одного из них, пока компания не подписала договор аренды помещения для торговой точки: Lamoda ищет помещение под универмаг в знаковых торговых центрах столицы. По словам другого собеседника издания, компания рассматривает возможность создания сети мультибрендовых магазинов в крупных российских городах.

Компания уже начала поиск персонала для нового направления. На сайте HeadHunter «Коммерсантъ» обнаружил вакансию от Lamoda на позицию руководителя направления розничных продаж. В обязанности кандидата входит в том числе разработка стратегии развития розничных магазинов и построение всех операционных процессов. Новая вакансия понадобилась для развития пунктов выдачи заказов, которые представляют собой не просто пункт самовывоза, а практически магазин с продавцами, примерочными, кассовой зоной, настаивает представитель Lamoda.

Опрошенные газетой эксперты сошлись во мнении, что запуск собственных магазинов поможет бизнесу Lamoda. Это увеличит доверие к бренду и повысит его узнаваемость на рынке с высокой конкуренцией, предположил президент Фонда развития цифровой экономики Алексей Федоров.

По его словам, из-за насыщения рынка онлайн-торговли в России у магазинов есть два основных варианта развития — увеличение ассортимента, при котором велик риск размытия фокуса, или рост в строго определенном секторе благодаря лояльной аудитории.

Автор: Анна
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