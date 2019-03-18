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Lamoda открыл первый офлайн-магазин

Онлайн-ритейлер Lamoda открыл первый офлайн-магазин Lamoda Market в торгово-развлекательном комплексе «Атриум» в Москве.

На площади около тысячи квадратных метров представлены около 200 брендов одежды и обуви. Посетители могут отправить из магазина покупку по выбранному адресу, а также забрать заказ, заранее сделанный онлайн.

Об открытии офлайн-магазина Lamoda стало известно в прошлом году. Представители компании пообещало обновлять ассортимент раз в месяц или даже чаще. По их словам, новый формат поможет привлечь новых покупателей и повысить доверие к бренду.

Привлекать покупателей ритейлер планирует мастер-классами стилистов и ассортиментом — в отличие от большинства других магазинов одежды, наполнение Lamoda Market будет обновляться не раз в сезон, а каждый месяц или чаще, обещает представитель компании.

«Lamoda Market будет более эффективным и удобным, чем любой другой магазин, благодаря глубокой интеграции с онлайн-платформой Lamoda», — говорит Флориан Янсен, генеральный директор Lamoda.

Автор: Анна
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