Онлайн-ритейлер Lamoda открыл первый офлайн-магазин Lamoda Market в торгово-развлекательном комплексе «Атриум» в Москве.

На площади около тысячи квадратных метров представлены около 200 брендов одежды и обуви. Посетители могут отправить из магазина покупку по выбранному адресу, а также забрать заказ, заранее сделанный онлайн.

Об открытии офлайн-магазина Lamoda стало известно в прошлом году. Представители компании пообещало обновлять ассортимент раз в месяц или даже чаще. По их словам, новый формат поможет привлечь новых покупателей и повысить доверие к бренду.

Привлекать покупателей ритейлер планирует мастер-классами стилистов и ассортиментом — в отличие от большинства других магазинов одежды, наполнение Lamoda Market будет обновляться не раз в сезон, а каждый месяц или чаще, обещает представитель компании.