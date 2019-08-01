Lamoda открыла новые виртуальные примерочные

Вслед за пользователями приложения Lamoda для iOS, где онлайн-платформа открыла виртуальную примерочную — первой в мире среди мультибрендовых магазинов — в августе 2019 года, теперь и пользователи Android смогут ещё перед заказом увидеть, как кроссовки выглядят на ноге, и оценить, насколько они впишутся в гардероб.

В приложении используется технология дополненной реальности AR Try-on от WANNABY. Достаточно навести камеру на свои ноги и выбрать понравившиеся кроссовки — и приложение Lamoda покажет, как они будут смотреться.

Для каждого товара, доступного в виртуальной примерочной, Lamoda создаёт 3d-модель, показывающую все детали. Сейчас для виртуальной примерки доступно более ста самых популярных женских и мужских моделей кроссовок — Nike, Adidas, Reebok, Converse, Under Armour и другие. В каталоге они выделены специальной отметкой. Сервис уже доступен пользователям iPhone — начиная с модели 6S — и теперь Android.