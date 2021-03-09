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Lamoda отмечает 10 лет в мире моды

Онлайн-платформа Lamoda начала отмечать свое 10-летие. Серию активностей открыла весенне-летняя рекламная кампания, посвященная роли моды и Lamoda в жизни людей. Бренд также собрал главные тренды последнего десятилетия на отдельном лендинге и подготовил спецвыпуски шоу «Lamoda TV» и «Lamoda на диване».

Вот уже 10 лет Lamoda помогает миллионам россиян подбирать образы для любых случаев. За это время Lamoda стала не просто интернет-магазином, а платформой, где клиенты могут купить товары категорий Fashion и Lifestyle и найти вдохновение для создания новых образов. Сегодня на Lamoda представлено 10 млн товаров от 5 тысяч мировых и локальных брендов (включая почти 400 премиальных брендов). В приложении доступны AR-примерка, поиск товаров по фотографии, заказ с 15-минутным интервалом доставки и другие полезные опции, которые делают онлайн-шопинг интересным и комфортным.

В честь дня рождения Lamoda выпустила динамичный и вдохновляющий рекламный ролик. В нем она рассказывает, какое место занимает мода в жизни людей, и говорит: «Чтобы быть в моде — нужно быть с Lamoda». Слоган кампании «Lamoda — 10 лет в моде» соответствует концепции бренда — «Мода на каждый день».

Различные грани красоты в видеоролике воплощают модели разнообразных типажей, возрастов и параметров. Одним из героев кампании стал Денис Петюк, ведущий стилист Lamoda. Динамичный видеоряд отражает современный ритм жизни, неотъемлемой частью которой является мода. Саундтреком кампании стала музыка Zivert «Beverly Hills».

К юбилею Lamoda создала отдельный лендинг, на котором собрала самые важные события прошедшего десятилетия для Lamoda и для всего мира моды. На специальной странице представлены главные тренды последних 10 лет, актуальные покупки в текущем сезоне и ресурсы для поиска вдохновения.

Lamoda также выпустит спецэпизоды шоу «Lamoda на диване» в аккаунтах бренда в Instagram и «ВКонтакте». В рамках проекта фэшн-эксперты и стилисты расскажут о 10 антитрендах, которые мы не возьмем в следующее десятилетие, и представят те тренды, которые придут им на смену. Выпуски «Lamoda на диване» будут посвящены 10 главным покупкам сезона, 10 покупкам, которые прослужат еще десятилетие, и 10 образам из эксклюзивных коллекций. Выпуск ежемесячного модного шоу Lamoda TV 25 марта с участием звезд будет также посвящен юбилею бренда.

Автор: Анна
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