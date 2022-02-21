Lamoda переводит доставку на природный газ

Lamoda совместно с «Газпром газомоторное топливо» объявляют о тестовом переходе части автопарка службы доставки онлайн-ритейлера на газомоторное топливо в двух регионах России.



Пилотными субъектами для совместного проекта стали Челябинская и Свердловская области. Такой выбор регионов для пилотного запуска экологичной доставки обусловлен наличием там подходящей инфраструктуры для заправки и обслуживания автотранспорта с газовыми двигателями. Также онлайн-платформа начала тестировать доставку на газе на средней миле из своего распределительного центра в Московской области в Смоленскую.

В реализации проекта будут задействованы станции «Газпром газомоторное топливо», расположенные на маршрутах доставки. Станции расположены в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Смоленске и Москве.



Узнать экомобили можно будет по новому совместному брендингу Lamoda и «Газпром газомоторное топливо». Все технические доработки в машинах на газовом топливе спрятаны: газовые баллоны и дополнительная топливная арматура устанавливаются в моторном отсеке и в кузове автомобиля, а заправочное устройство находится либо под капотом либо в штатном лючке бензобака. Доставка на газовом топливе на средней миле из распределительного центра в Московской области в Смоленскую осуществляется на брендированных красных авто, которые визуально не отличаются от тех, что работают на классическом топливе.



Обновление никак не скажется на стоимости услуг — Lamoda продолжит доставлять товары бесплатно в пункты выдачи заказов или на дом. Вместе с тем использование газового топлива позитивно скажется на экологию. Переход на природный газ позволит в 2 раза снизить выбросы СО₂ по сравнению с аналогичными машинами на бензиновом двигателе.