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Lamoda Planet стал доступен клиентам во всех странах присутствия Lamoda

Онлайн-платформа Lamoda открыла раздел Lamoda Planet для клиентов во всех странах присутствия — России, Беларуси, Украине и Казахстане.

В разделе Lamoda Planet собраны товары, отвечающие принципам устойчивого развития и ответственного потребления — экологичные, этичные и благотворительные товары. Lamoda — первый онлайн-ритейлер в сфере моды в СНГ, у которого есть такого рода раздел в каталоге, эта инициатива является одним из этапов миссии GFG по развитию более социально-ответственной модной индустрии на растущих рынках.

В России раздел Lamoda Planet появился в ноябре 2020 года. Это раздел на сайте и отдельная кнопка в каталоге в приложении. Для более удобного поиска экологичных товаров на платформе также появился фильтр «Помогаю планете». За первое полугодие 2021 года клиенты Lamoda купили товаров из этого раздела на сумму более 1 млрд рублей. В среднем каждый 10-й клиент Lamoda совершал покупку из ассортимента Lamoda Planet, а в Беларуси — каждый 5-й.

В ассортимент Lamoda Planet входят товары 7 основных категорий:

  • «Recycle и инновации» — товары, которые минимум на 50% состоят из вторичных, переработанных и инновационных экологичных материалов.
  • «Экосостав» — одежда из органических тканей и натуральная косметика с сертификатами ECOCERT, ICEA, BDIH, Natrue и другими.
  • «С заботой о животных» — товары от брендов, которые гарантируют бережное отношение к животным и не проводят тестирований на них.
  • «Vegan» — товары, которые подходят для вегетарианцев.
  • «Сохраняя планету» — товары от ответственных брендов, которые внедрили принципы устойчивого развития на своем производстве: сокращают расход воды, электричества и свой углеродный след.
  • «Мода без границ» — инклюзивная мода, одежда для людей с особыми потребностями, в том числе белье для женщин, которые преодолели рак груди, или одежда, все принты на которой подписаны шрифтом Брайля.
  • «Хочу помочь» — товары от надежных благотворительных фондов, которые получают прибыль, продавая свой мерч на Lamoda.

Запуск Lamoda Planet вошел в отчет GFG «People and Planet Positive Report», который был опубликован в начале этого года. В отчете представлены стратегия и цели Группы в области устойчивого развития, и запуск соответствующих разделов как Lamoda Planet был реализован во всех регионах, где работает GFG. В рамках глобальной программы GFG Lamoda стала первой среди fashion компаний региона, кто завершил анализ своего углеродного следа. Результаты углеродного аудита были опубликованы в климатическом отчете GFG в мае. GFG достигла углеродной нейтральности своей операционной деятельности, что включает использование 100% зеленой энергии во всех распределительных центрах и увеличение количества посылок, доставляемых с нулевыми выбросами на последней миле.

Автор: Анна
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