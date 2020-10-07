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Lamoda поменяла логотип и начала продажу товаров в поддержку детей с ДЦП

В Международный день детского церебрального паралича Lamoda — ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, — поменяла логотип и начала продажу товаров в поддержку детей с ДЦП в рамках проекта «Доброшрифт».

«Доброшрифт» — это проект, который помогает детям с ДЦП получить системную помощь, предлагая людям и компаниям использовать особенный шрифт во Всемирный день ДЦП (первую среду октября) и в течение месяца с этой даты. 7 октября 2020 более 400 компаний поддержат проект и сменят свои логотипы, написав их Доброшрифтом — уникальным шрифтом, который создан на основе прописей детей с ДЦП, впоследствии переработанных специалистами студии шрифтового дизайна «Паратайп». В этом году полюбившийся всем шрифт доработала «Студия Артемия Лебедева». В 2020 году проект также поддерживает Леван Горозия, его песня «Никто, кроме нас» станет манифестом Доброшрифта, релиз клипа состоится 7 октября.

В этому году Lamoda не только поменяла все буквы логотипа на сайте и в социальных сетях на Доброшрифт, но и начала продажу фирменного мерча проекта. Вся прибыль от проданных худи, футболок и спортивных костюмов пойдет в пользу фонда «Подарок ангелу» и будет направлена на постоянную реабилитацию, покупку электроколясок и специальной одежды для детей с ДЦП.

К началу продаж Lamoda также запустила страницу — на которой собрала информацию о проекте и его прошлогодних результатах. В прошлом году благодаря неравнодушным покупателям Lamoda в рамках проекта «Доброшрифт» удалось собрать и перевести в пользу фонда 3 491 708 рублей. 24 ребенка прошли курс занятий с физио- и эрготерапевтами, 25 детей участвовали в образовательном онлайн-проекте во время пандемии коронавируса и еще 39 человек смогли пройти курс занятий с логопедом-дефектологом.

«Доброшрифт» — проект, который помогает быть сопричастным. Каждый ребенок с ДЦП — маленький супер-герой. Помочь герою победить просто: поддержать работу фонда «Подарок Ангелу», использовать Доброшрифт, купить для себя, носить с гордостью или подарить друзьям товары с символикой проекта. Мы по-настоящему вдохновились прошлогодними результатами партнерства и надеемся, что слоганы «Мы рождены, чтобы сиять», «Никто кроме нас», «Добро внутри» и «Мне не все равно» на худи, футболках и спортивных костюмах найдут отклик среди аудитории Lamoda. Покупать и дарить товары от благотворительных организаций — это легкий способ оказать поддержку тем, кому она нужна. В разделе «Хочу помочь» на Lamoda сейчас представлено восемь благотворительных организаций и более 100 товаров. Всего за пару месяцев продаж на Lamoda фонды смогли заработать более полумиллиона рублей. Участие в проекте «Доброшрифт» — это очередная возможность помочь пользователям Lamoda сделать хорошее дело, просто совершая покупку«, — уточняет Оксана Костив, менеджер по корпоративной и социальной ответственности Lamoda.

«Доброшрифт—2019» стал одним из самых ярких социальных проектов прошлого года, охватив 30 миллионов человек по всей стране и собрав 16 миллионов рублей на помощь детям с ДЦП и их семьям.

Автор: Анна
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