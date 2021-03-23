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Lamoda поможет начинающим дизайнерам заявить о себе

Вот уже 10 лет Lamoda делает так, чтобы мода была доступна каждому, и помогает миллионам людей подбирать образы для любых случаев. За это время Lamoda стала не просто интернет-магазином, а платформой, которая всегда поддерживает новые тренды и имена, и хочет открывать миру тех, кто создает что-то новое и не боится экспериментов.

В честь дня рождения Lamoda запускает конкурс для дизайнеров Lamoda. Реалити в моде. Это еще одна возможность рассказать покупателям платформы, каким увлекательным и захватывающим может быть мир моды.

Конкурс будет проходить в формате реалити-шоу, в котором 10 молодых дизайнеров поборются за 1 миллион рублей для создания своей новой коллекции, призы от партнеров, а также возможность продавать новую коллекцию на платформе Lamoda.

Членами жюри будут: стилист, блогер и руководитель образовательного проекта School Gosh Гоша Карцев, Юлия Никитина — заместитель генерального директора Lamoda, Анна Лебсак-Клейманс — соучредитель и генеральный директор Fashion Consulting Group, а также каждую серию четверным членом жюри будет становиться новый звездный гость.

Конкурс поможет начинающим дизайнерам наладить сотрудничество с крупным маркетплейсом, заявить о себе, завести новые знакомства с влиятельными лицами модного мира и инфлюенсерами. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на специальной странице. Там же можно найти всю подробную информацию. Сбор заявок открыт до 10 апреля. Торопитесь!

Автор: Анна
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