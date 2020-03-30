Lamoda пополнила каталог ассортимента продуктами питания

Онлайн-магазин одежды Lamoda начал продавать продукты питания с длительным сроком хранения, говорится в пресс-релизе компании.

Lamoda специализировалась на продаже одежды и обуви, а также косметики, предметов интерьера и прочих непродовольственных товаров. По словам ее представителя, теперь в онлайн-магазине также продаются макароны, крупы, специи, чай, кофе и др.

Lamoda призывает своих пользователей оставаться дома в период распространения коронавируса COVID-19 и предоставляет возможность заказывать максимально широкий ассортимент у одного продавца, чтобы не увеличивать число доставок и контактов с людьми, объяснил представитель интернет-магазина.