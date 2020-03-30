Lamoda пополнила каталог ассортимента продуктами питания
Онлайн-магазин одежды Lamoda начал продавать продукты питания с длительным сроком хранения, говорится в пресс-релизе компании.
Lamoda специализировалась на продаже одежды и обуви, а также косметики, предметов интерьера и прочих непродовольственных товаров. По словам ее представителя, теперь в онлайн-магазине также продаются макароны, крупы, специи, чай, кофе и др.
Lamoda призывает своих пользователей оставаться дома в период распространения коронавируса COVID-19 и предоставляет возможность заказывать максимально широкий ассортимент у одного продавца, чтобы не увеличивать число доставок и контактов с людьми, объяснил представитель интернет-магазина.
«Безопасность и защита наших сотрудников и клиентов являются для нас абсолютным приоритетом. Поэтому мы одними из первых запустили опцию бесконтактной доставки, которая обеспечивает большую степень защиты как наших клиентов, так и наших сотрудников. Наши торговые представители не пользуются общественным транспортом, вся доставка осуществляется на собственных автомобилях компании, которые в данный момент дополнительно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Мы снабжаем наших торговых представителей средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и санитайзерами. При бесконтактной доставке наш торговый представитель оставит заказ у двери, отойдет на 3 метра и позвонит клиенту по телефону, чтобы сообщить, что заказ на месте. Опция примерки одежды перед покупкой при таком варианте доставки сохраняется.
Наши пункты выдачи заказов также перешли на усиленный режим безопасности. Чтобы не увеличивать время присутствия покупателя в пункте выдачи, мы выдаем только заранее оплаченные заказы. Также временно недоступны зоны примерки. В пункте выдачи единовременно может находиться только один покупатель. Сейчас мы информируем всех пользователей о нововведениях. Все сотрудники во время работы используют маски, перчатки и санитайзеры», — комментирует Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda.