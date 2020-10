Lamoda представила спортивную коллекцию из переработанного пластика

Онлайн-платформа Lamoda продолжает расширять ассортимент в спортивной категории. На днях в онлайн-каталоге появилась коллекция спортивной одежды и обуви PUMA x First Mile, для производства которой повторно использовали около 2 млн пластиковых бутылок. В коллаборации представлены ветровки, футболки, топы, тайтсы, шорты, сумки и суперлегкие кроссовки UltraRide для бега. Все предметы коллекции на 83% состоят из вторичного сырья.

First Mile — британская организация, занимающаяся переработкой пластика и укрепляющая микроэкономику в Тайване, Гаити и Гондурасе. Благодаря ей в этих странах появляется больше рабочих мест, а местные жители могут освоить новые профессии, получить образование и повысить свой уровень жизни. Волонтеры First Mile участвуют в сборе пластиковых бутылок, которые затем сортируют, очищают, измельчают и превращают в волокно. Так, в рамках партнерства PUMA и First Mile волонтеры собрали более 40 тонн отходов со свалок и из океана.

Ткань, из которой выполнена коллекция, прошла сложный процесс производства. Собранные волонтерами бутылки попали на перерабатывающий завод, где их отделили от крышечек и этикеток, перемололи в пластиковые хлопья и затем спрессовали в гранулы. Из гранул получили тонкие нити, их в процессе текстурирования превратили в мягкие волокна. Готовые волокна еще раз текстурировали, чтобы получить мягкую и прочную пряжу для ткани.

Сотрудничество с First Mile проходит в рамках программы PUMA Forever Better для устойчивого развития компании.

Lamoda не в первый раз поддерживает экологические инициативы международных брендов. Так, в сентябре ассортимент спортивной обуви пополнился кроссовками Nike Air VaporMax 2020 Flyknit, которые признаны одними из самых экологичных в мире. А в середине июля Lamoda начала сотрудничать с американским брендом Patagonia, выпускающим одежду из органического хлопка. 1% от продаж Patagonia перечисляет в пользу экоактивистов, а сотрудники компании участвуют в акциях в защиту окружающей среды.