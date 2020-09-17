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Lamoda проанализировала, как одеваются в Москве и в Санкт-Петербурге

Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, выяснила, как отличается гардероб жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Для этого специалисты сервиса проанализировали покупки одежды, обуви, косметики и аксессуаров москвичей и петербуржцев с начала 2020 года.

Чаще всего жители двух столиц ищут на Lamoda женские кроссовки, джинсы, лоферы, платья и худи. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов на онлайн-платформе за август. Что касается конкретных брендов, то здесь лидерами стали Nike, Bershka, Adidas, Mango и Stradivarius.

В категории товаров для красоты в топ заказов по Москве вошли маска для лица, шампунь, крем, краска для волос, тушь для ресниц и помада. При этом в отличие от москвичей жители Санкт-Петербурга предпочитают не покупать краску для волос — ее нет в списке популярных бьюти-продуктов. Интересно, что защитные маски также не вошли в перечень востребованных товаров.

Согласно данным Lamoda, мужчины из Москвы чаще петербуржцев покупают спортивную одежду. Так, в столице тройку самых популярных брендов одежды у мужчин замкнул Nike, тогда как в Петербурге вещи этого бренда оказались только на шестой строчке рейтинга. В целом, мужчины из обоих городов чаще всего выбирают вещи из масс-маркета. А из обуви отдают предпочтение кроссовкам и кедам. Они оказались абсолютными лидерами по продажам в обоих городах.

Интересно, что и для женщин главное в выборе обуви — удобство. Так, лидером по продажам обуви в обоих городах стали кроссовки. Туфли покупают в 2 раза реже. Из аксессуаров самыми востребованными у женщин оказались головные уборы, очки и шарфы. При этом, украшения среди москвичек пользуются большей популярностью, чем у петербурженок.

Самыми активными покупателями вещей из премиум-сегмента оказались москвичи. Они покупают брендовые вещи в 3 раза чаще петербуржцев. Самый популярный бренд у женщин из обеих столиц — Boss. Он же стал самым востребованным среди мужчин из Москвы, а в Петербурге лидером премиум-сегмента оказался Emporio Armani.

Автор: Анна
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