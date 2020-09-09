Lamoda проанализировала потребление бьюти-товаров ко Дню красоты

Ко Дню красоты Lamoda — ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, — выяснила, сколько россияне тратят на уход за собой и как подходят к выбору товаров для красоты. В опросе приняло участие 1,6 тысяч человек.

Результаты опроса Lamoda показали, что большинство клиентов онлайн-платформы тщательно ухаживают за собой. Так, 79% женщин ежедневно используют сразу несколько продуктов для ухода за кожей лица. Среди мужчин многоступенчатый уход свойственен 22% опрошенных. Согласно данным другого исследования, россияне тратят на товары для красоты до 20,4 тысяч рублей в год. Самые активные покупатели — девушки в возрасте 25-34 лет.

Треть респонденток покупают товары для красоты импульсивно. Это можно объяснить сильным эмоциональным подъемом, который при покупке очередного продукта испытывает почти каждая вторая опрошенная (48%). Интересно, что спонтанные покупки свойственны и мужчинам: в этом признались 37% респондентов.

По данным Lamoda, женщины более тщательно подходят к выбору декоративной косметики и уходовых средств. Чаще всего покупательницы принимают решение о покупке, исходя из отзывов косметологов, подруг и состава продукта. В то время как мужчины обычно выбирают конкретные бренды и в дальнейшем продолжают покупать именно их.

Около половины (45%) опрошенных девушек уверены, что разбираются в составах косметики. Среди мужчин таких меньше — около трети. Главным критерием выбора косметики стал натуральный состав. Это важно для 80% опрошенных женщин и 87% мужчин.

«Lamoda продолжает уверенно расширять категорию товаров для красоты и ухода за собой — сейчас в этом разделе у нас представлено уже более 400 брендов и 17 тысяч товарных наименований. Это, в том числе и эксклюзивные бьюти-товары, например, селективная парфюмерия, а также натуральная и лечебная косметика, уход и косметика для детей и многое другое. Мы видим, что клиенты Lamoda активно интересуются такими товарами, поэтому намерены и дальше делать ассортимент площадки в этой области еще более разноплановым и оригинальным», — отмечает Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda.

Любопытно, что, выбирая товары для красоты в подарок, россияне в первую очередь заботятся не о товаре и его свойствах, а об упаковке. В этом признались 27% респондентов.