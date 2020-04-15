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Lamoda проанализировала спрос и тренды на обновление гардероба

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Lamoda B2B
Lamoda B2B
Order Fulfillment

Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, проанализировала спрос на вещи из весенне-летних коллекций, а также популярные тренды и траты россиян на обновление гардероба этой весной.

Для анализа был выбран базовый набор вещей из женского и мужского весеннего гардероба, которые пользователи покупают чаще всего.

Популярные товары (динамика продаж)

Из предметов базового женского гардероба заметнее всего в марте по сравнению с февралем выросли продажи плащей — на 169%. Продажи кроссовок за тот же период выросли на 72%, футболок — на 41%, пиджаков — на 21%, а джинсы покупали на 20% больше. Также отмечен рост продаж джинсовых юбок (на 24%) и рубашек (на 20%).

Мужская аудитория онлайн-площадки активно покупала куртки, их продажи в марте выросли на 89% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно были популярны джинсовые ( + 56%) и кожаные (+ 45%) куртки. На 40% выросли продажи кроссовок, а брюк-чиносов — на 29%. Мужчины продолжали покупать джинсы и футболки.

Из цветов у покупателей Lamoda наиболее популярны базовые варианты — белый, черный, синий. В женских коллекциях тренчи чаще всего покупают бежевые, кроссовки и футболки — белые, а пиджаки — черные.

Мужчины чаще выбирают куртки и кроссовки черного цвета, а футболки предпочитают белые.

Любимые бренды

Самыми популярными брендами в марте у женщин стали Stradivarius, Mango и Nike. У Stradivarius чаще всего покупали плащи, у Nike — кроссовки, а у Mango — пиджаки. Помимо этих брендов, покупательницы часто выбирали товары от Zarina, befree и oodji.

В премиальном сегменте женщины отдавали предпочтение ботильонам и кроссовкам Michael Kors, плащам Ralph Lauren и джинсам Max&Co.

В мужских коллекциях джинсовые куртки чаще всего покупали у Levi’s и Pull&Bear, кожаные — у Mango Man. Бренды Adidas, Nike, oodji и Bershka также были востребованы у покупателей.

В премиальном сегменте мужчины чаще всего выбирали ботинки Baldinini, кроссовки и поло Boss, футболки Polo Ralph Lauren.

Сколько тратили на обновление гардероба

Для каждой категории Lamoda проанализировала среднюю стоимость товара, за которую покупатели приобретали вещь. Так, для женской весенней коллекции самыми дорогими обновками стали плащи и кроссовки. Средняя цена плаща составила около 5 тысяч рублей, кроссовок — около 4 тысяч. Полное обновление базового женского гардероба этой весной, в среднем, обошлось в 25-26 тысяч рублей.

В мужском гардеробе самыми затратными приобретениями были пиджаки средняя стоимость около 4,5 тысяч рублей) и кроссовки (около 4 тысяч). Полностью обновить мужской базовый гардероб к весне стоило, в среднем, 30 тысяч рублей.

Компании и сервисы: Lamoda B2B, Pull and Bear, Ralph Lauren, Hugo Boss, Bershka, ZARINA, befree, Stradivarius, oodji, Nike, Baldinini, Adidas, MANGO, MICHAEL MICHAEL KORS, Levi’s
Автор: Анна
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