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Lamoda расширяет категорию бьюти-брендов

Теперь на Lamoda, ведущей онлайн-площадке для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, можно купить бестселлеры и новинки бренда профессиональной косметики с мировой известностью M·A·C.

На первом этапе бренд будет представлен на Lamoda 300 товарными единицами, среди них: основы и тональные средства, румяна, помады, корректоры и пудры, кисти, а также автоматические и механические подводки, туши, тени, карандаши для бровей и гели для их фиксации. Сейчас в разделе товаров для красоты на Lamoda представлено более 400 брендов и 17 тысяч товарных наименований.

M·A·C задает модные тенденции, сотрудничая с талантливыми представителями поп-культуры, искусства и моды, разделяющими ценности марки, среди которых — разнообразие и индивидуальность. Новое лицо бренда в России — поп-певица Zivert, сотрудничающая с M·A·C в рамках кампании «Lovers Gonna Love/ Наполняй мир любовью».

В онлайн-витрине M·A·C на Lamoda в карточках товаров появился специальный знак «Выбор Zivert», которым обозначены любимые косметические продукты певицы. Это тушь для ресниц In Extreme Dimension Lash черного цвета и матовая помада Lipstick Retro Matte в оттенке Ruby Woo, с помощью которых можно создать бесконечное количество образов — например, яркий лук для вечеринки, нейтральный — для повседневности или романтичный — для свидания.

Автор: Анна
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