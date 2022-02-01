Lamoda развенчивает стереотипы о мужских и женских подарках в новой рекламной кампании

Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, объявила о запуске рекламной кампании в России и странах своего присутствия в СНГ (Беларусь, Казахстан, Украина). Кампания пройдет в феврале-марте этого года в период празднования «Дня святого Валентина», «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня», ее основная идея — развенчание стереотипов о «мужских» и «женских» подарках.

Создатели кампании предлагают пользователям посмотреть по-новому на выбор подарка и принимать решение в пользу тех, которые действительно будут нравиться, а не просто будут соответствовать представлению о правильности выбора для мужчины или женщины. Например, девушка может захотеть себе в подарок унисекс или мужскую парфюмерию, а мужчина — уходовую косметику. Lamoda призывает быть смелее, дарить и получать подарки, которые действительно необходимы и не нужно этого стесняться.

Специально к кампании креаторы выпустили два рекламных ролика. В первом ролике молодой герой видео демонстрирует своим примером, что уходовая косметика и модные гаджеты — не дикость, а новая норма. Во втором девушка признается, что не отказалась бы от машинки для стрижки волос и любит мужскую парфюмерию. В обоих рекламных видео создатели задаются риторическим вопросом: «А чего же хотят на самом деле девушки или мужчины?». Ответом послужили смелые признания героев, что на самом деле им нравятся вещи, которые им никто не додумался подарить, но это именно те подарки, которые им хочется на самом деле получить. И пусть все смотрят.

«В рамках нашей новой рекламной кампании мы призываем аудиторию не бояться желать себе в подарок что-то необычное, с радостью дарить и получать такие подарки, отказываясь от клишированных решений. А с помощью наших обновленных бренд-атрибутов, через коммуникации и креатив мы раскрываем вариации нестандартных желаний человека, которые не зависят пола» Сергей Козленко, руководитель отдела управления брендом Lamoda.