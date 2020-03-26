Lamoda сменила логотип, чтобы все остались дома

Онлайн-платформа Lamoda временно поменяла свой логотип на сайте на ladoma, призывая покупателей беречь себя и оставаться дома.

Вместе со сменой логотипа Lamoda запустила специальный лендинг, где собрана информация о мерах, которые предпринимает компания, чтобы позаботиться о безопасности и комфорте своих клиентов и сотрудников. Среди них — опция бесконтактной доставки, доступная в России, Казахстане и Украине. Для такого способа доставки доступны варианты с примеркой (торговый представитель ожидает 15 минут за дверью) и без. Кроме того, Lamoda усилила меры предосторожности на своем складе: помещения ежедневно дезинфицируются, а все сотрудники работают в одноразовых масках и перчатках, за состоянием их здоровья следит врач. Также более 2000 сотрудников компании перешли на удаленную работу из дома, в том числе 900 сотрудников колл-центров.

Подчеркивая важность самоизоляции, Lamoda предлагает делать покупки не выходя из дома, причем по старым ценам даже на товары из новых коллекций.

Чтобы дома не было скучно, Lamoda запустила кибер-афишу с онлайн-развлечениями: прямыми эфирами с любимыми блогерами и интересными статьями на сайте. Афиша постоянно обновляется.