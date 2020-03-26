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Lamoda сменила логотип, чтобы все остались дома

Онлайн-платформа Lamoda временно поменяла свой логотип на сайте на ladoma, призывая покупателей беречь себя и оставаться дома.

Вместе со сменой логотипа Lamoda запустила специальный лендинг, где собрана информация о мерах, которые предпринимает компания, чтобы позаботиться о безопасности и комфорте своих клиентов и сотрудников. Среди них — опция бесконтактной доставки, доступная в России, Казахстане и Украине. Для такого способа доставки доступны варианты с примеркой (торговый представитель ожидает 15 минут за дверью) и без. Кроме того, Lamoda усилила меры предосторожности на своем складе: помещения ежедневно дезинфицируются, а все сотрудники работают в одноразовых масках и перчатках, за состоянием их здоровья следит врач. Также более 2000 сотрудников компании перешли на удаленную работу из дома, в том числе 900 сотрудников колл-центров.

Подчеркивая важность самоизоляции, Lamoda предлагает делать покупки не выходя из дома, причем по старым ценам даже на товары из новых коллекций.

Чтобы дома не было скучно, Lamoda запустила кибер-афишу с онлайн-развлечениями: прямыми эфирами с любимыми блогерами и интересными статьями на сайте. Афиша постоянно обновляется.

«Мы понимаем, что остаться дома сейчас — это позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Сменой логотипа мы решили привлечь внимание наших покупателей и еще раз напомнить о важности мер безопасности. А Lamoda со своей стороны сделает пребывание дома приятнее и интереснее».

Ранее в марте 2019 года компания впервые за семь лет провела масштабный ребрендинг со сменой логотипа, над ним вместе с командой Lamoda работало дизайн-бюро «Щука». В октябре прошлого года Lamoda на одни сутки поменяла его на версию, вручную написанную детьми с ДЦП, в рамках масштабного благотворительного флешмоба «Доброшрифт».

Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу и продукту Lamoda

 

Автор: Анна
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