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Дизайн и юзабилити RSS

Lamoda сообщила о эволюционном ребрендинге

Lamoda Group сообщила о глобальном ребрендинге. Изменения затронут сайт интернет-магазина, автомобили компании, пункты выдачи заказов, сувениры, форму сотрудников и логистическую структуру группы LM Express. Над новым сталем Lamoda работало дизайн-бюро «Щука».

«Мы хотели создать дизайн-систему, которая упорядочит правила оформления ключевых продуктов компании и сделает дружелюбнее тон. Новый стиль развивает сильные стороны существующего. „Ламода“ теперь не только про моду. Она сама — мода», — говорится в сообщении ритейлера.

«Курсивное строчное la — наследие бренда, преувеличенный наклон — основа идеи: la не как артикль, а как напев, восклицание, эмоция», — уточянют в компании.

Автор: Анна
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