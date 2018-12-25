Lamoda сообщила о эволюционном ребрендинге
Lamoda Group сообщила о глобальном ребрендинге. Изменения затронут сайт интернет-магазина, автомобили компании, пункты выдачи заказов, сувениры, форму сотрудников и логистическую структуру группы LM Express. Над новым сталем Lamoda работало дизайн-бюро «Щука».
«Мы хотели создать дизайн-систему, которая упорядочит правила оформления ключевых продуктов компании и сделает дружелюбнее тон. Новый стиль развивает сильные стороны существующего. „Ламода“ теперь не только про моду. Она сама — мода», — говорится в сообщении ритейлера.
«Курсивное строчное la — наследие бренда, преувеличенный наклон — основа идеи: la не как артикль, а как напев, восклицание, эмоция», — уточянют в компании.