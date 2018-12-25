Lamoda сообщила о эволюционном ребрендинге

Компания Биглион успешно завершила ребрендинг, необходимость которого была обусловлена запущенными за последний год изменениями в стратегии развития компании. О том, как проходил процесс изменений, как сохранить старое значение узнаваемого бренда и привнести в него новый смысл, рассказывают Анна Мигаль, директор по маркетингу Биглион, и арт-директор компании-разработчика Bonus Никита Козин.