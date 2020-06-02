+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Lamoda стала модным партнером приложения для знакомств Badoo

Lamoda стала модным партнером крупнейшего дейтинг-приложения Badoo и поддержала запуск его новой функции #интересы вместе в другими крупными брендами.

В основу новой функции легла идея о том, что собой быть интересно. Уникальность каждого пользователя вдохновила Badoo на создание новой функции #интересы, с помощью которой каждый пользователь, выделив свои предпочтения, теперь сможет быстрее найти близких по духу людей или вторую половину.

Механика предельно проста: чтобы стать участником июньского марафона интересов пользователю нужно выбрать в приложении любимые категории и ответить на вопросы по теме: мода, путешествия, музыка, еда, спорт, культура, игры и кино. В зависимости от выбранных категорий пользователь весь июнь будет получать приятные подарки и бонусы. Lamoda представляет в марафоне категорию «мода» и дарит скидку 15% на любой заказ для участников, отметивших модную категорию в своих интересах. Среди других брендов-партнеров новой функции #интересы: Яндекс.Музыка, S7 Airlines, ОККО, Delivery Club, Storytel, Спортмастер и Связной.

«Внешний вид человека, в том числе одежда, обувь и аксессуары, которые он ежедневно выбирает для составления образа, помогают выразить себя, свои мысли, настроение и чувства. Вещи говорят, и Lamoda всегда готова помочь с выбором, что сказать сегодня. В этом смысле нам очень близок призыв Badoo быть самими собой и подчеркивать свою индивидуальность. И уж если она связана с миром моды, Lamoda готова выступить главным проводником в него для пользователей Badoo».

Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу и продукту Lamoda

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

1 июня / Комментарии
AliExpress планирует привлечь более 1 млн блогеров для продвижения товаров

AliExpress планирует привлечь более 1 млн блогеров для продвижения товаров

Китайский гигант Alibaba Group Holding объявил о новой стратегии развития социальной и электронной коммерции своего трансграничного бизнеса AliExpress.

далее →

28 мая / Комментарии
Маркетплейс goods.ru подключил к площадке более 400 аптек

Маркетплейс goods.ru подключил к площадке более 400 аптек

У пользователей goods.ru появилась возможность резервировать рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты и самостоятельно забирать их в ближайших аптеках. Всего к платформе подключены 186 аптек сетей Самсон Фарма, Доктор Столетов, МосАптека, Хорошая Аптека в Москве и МО, а также 240 аптек сетей Озерки, Доктор Столетов, Первая Помощь, Радуга в Санкт-Петербурге и ЛО.

далее →

28 мая / Комментарии
На Lamoda появились товары из «ВкусВилла»

На Lamoda появились товары из «ВкусВилла»

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG) и являющаяся ведущей в России и СНГ платформой по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, добавила в ассортимент каталога популярные товары от сети магазинов «ВкусВилл».

далее →

26 мая / Комментарии
Сбербанк и Эвотор запустили маркетплейс по оптовой закупке продуктов для розничных покупателей

Сбербанк и Эвотор запустили маркетплейс по оптовой закупке продуктов для розничных покупателей

Сервис оптовых закупок «на_полке» запустил каталог для физических лиц. Это позволит поставщикам маркетплейса выйти на новый сегмент потребителей и увеличить продажи, а также удовлетворить растущий спрос на покупку товаров онлайн со стороны розничных покупателей.

далее →

20 мая / Комментарии
Французские бренды Sandro и Maje появились на маркетплейсе Lamoda

Французские бренды Sandro и Maje появились на маркетплейсе Lamoda

Эксклюзивный дистрибьютор премиальных французских брендов Sandro и Maje в России, компания «Fashion Studio», подключилась к маркетплейсу Lamoda.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!