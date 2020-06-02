Lamoda стала модным партнером приложения для знакомств Badoo

Lamoda стала модным партнером крупнейшего дейтинг-приложения Badoo и поддержала запуск его новой функции #интересы вместе в другими крупными брендами.

В основу новой функции легла идея о том, что собой быть интересно. Уникальность каждого пользователя вдохновила Badoo на создание новой функции #интересы, с помощью которой каждый пользователь, выделив свои предпочтения, теперь сможет быстрее найти близких по духу людей или вторую половину.

Механика предельно проста: чтобы стать участником июньского марафона интересов пользователю нужно выбрать в приложении любимые категории и ответить на вопросы по теме: мода, путешествия, музыка, еда, спорт, культура, игры и кино. В зависимости от выбранных категорий пользователь весь июнь будет получать приятные подарки и бонусы. Lamoda представляет в марафоне категорию «мода» и дарит скидку 15% на любой заказ для участников, отметивших модную категорию в своих интересах. Среди других брендов-партнеров новой функции #интересы: Яндекс.Музыка, S7 Airlines, ОККО, Delivery Club, Storytel, Спортмастер и Связной.