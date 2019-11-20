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Lamoda стала партнером Высшей Школы Экономики

Lamoda Group выступила партнером новой магистерской программы Высшей школы экономики «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса». Это первая в России магистерская программа подобной тематики. Ее отличительными особенностями станут практическая направленность обучения и международный преподавательский состав, в который войдут представители бизнеса, государственных органов и ученые с мировым именем.

В рамках магистерской программы эксперты Lamoda Group проведут практические занятия для студентов, предложат стажировки в компании, примут участие в образовательных мероприятиях и научной работе в области комплаенса и этики бизнеса.

Первый набор учащихся в программу начнется в 2020 году. Ожидается, что в первый год обучение пройдут несколько десятков студентов.

«Комплаенс и этика бизнеса — сравнительно новая тема для большинства российских компаний. Однако сегодня практически невозможно построить эффективную и растущую организацию, не задумываясь о прозрачности бизнеса и корректности своего поведения на рынке. В Lamoda Group мы уже на протяжении нескольких лет развиваем внутреннюю экспертизу в области комплаенс, изучаем и внедряем самые современные международные подходы. Мы будем рады делиться нашими наработками с будущими профессионалами, чтобы помогать российским компаниям выходить на новый уровень», — прокомментировал Руководитель группы комплаенс Lamoda Group Сергей Кошелев.

«Сегодня комплаенс — это важная функция менеджмента любой компании, наличие или отсутствие этой функции говорит о зрелости компании, при этом вне зависимости от наличия или отсутствия направленных действий собственников и менеджмента комплаенс не бывает нулевым. Наша задача дать системное понимание комплаенс и работающий инструментарий для практикующих специалистов с учетом мирового опыта, опыта российских компаний и, конечно, действующих актов экстерриториального характера», — отметила Ирина Грекова, руководитель новой магистерской программы ВШЭ, глава департамента комплаенс-контроля Группы компаний «АТОН».

Автор: Анна
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