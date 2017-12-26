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Lamoda стала владельцем сети пунктов выдачи заказов Pick-up.ru

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Lamoda выкупила сеть пунктов выдачи заказов Pick-up.ru, с которой сотрудничала с 2014 года. Сделка состоялась в конце декабря 2017 года, с января 2018 года Lamoda стала единоличным владельцем сети, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя интернет-ритейлера.

Компания получила 56 точек в спальных районах Москвы и Санкт-Петербурга, что позволило увеличить собственную сеть пунктов с возможностью примерки вдвое — до 112 точек. Пока большинство пунктов выдачи Lamoda партнёрские, их более 10 тысяч в России и СНГ без учёта «Почты России».

Все пункты Pick-up.ru будут оформлены в фирменном стиле Lamoda, но формат работы и пул партнёров сети останутся прежними, заверил представитель онлайн-ритейлера.

Для Lamoda это первая покупка. По словам представителя ритейлера работать с собственными пунктами выдачи выгоднее: выше продажи и доля повторных покупок.

Сеть пунктов выдачи Pick-up.ru в 2014 году основал с партнёрами Сергей Куценко, до этого занимавший пост гендиректора «Модного континента» (магазины Incity). В 2017 году партнёры стали рассматривать варианты развития проекта, рассказал он «Ведомостям»: привлечь финансового партнёра через допэмиссию или продать весь бизнес. Предложение Lamoda было оптимальным, сказал Куценко. Сумму сделки он не назвал.

По словам Куценко, выручка Pick-up.ru за 2017 год составила 170 млн рублей, компания выдала 1,2 млн заказов. Приносил ли проект прибыль, он не сказал.

У ближайшего конкурента Lamoda — Wildberries — 883 собственных пункта выдачи заказов в России, рассказала газете директор по развитию ассортимента Золина Саральпова. В 2017 году было открыто 370 пунктов, план на 2018 год — достичь 1000 точек. Wildberries не работает с партнёрскими сетями из-за высоких требований по срокам доставки и клиентскому сервису, добавила Саральпова.

Компании и сервисы: INCITY, Pick-up
Автор: Анна
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