Lamoda удваивает штат IT-специалистов

В ближайшее время Lamoda откроет около 400 вакансий для IT-специалистов, тем самым удвоив штат технических экспертов в компании. Около половины от числа новых сотрудников составят разработчики на Go, также компания будет привлекать Java и PHP разработчиков, специалистов по работе с облачными сервисами, логистическими системами и других. Кроме непосредственно дирекции информационных технологий будут усилены направление данных и аналитики, а также продуктовая команда.

Значительное расширение IT-направления связано со стремительным ростом бизнеса компании и ее стратегическими приоритетами. Ключевыми задачами IT-команды станут развитие логистических систем, в том числе построение мультискладских операций в связи с открытием второго распределительного центра компании, создание лучшего клиентского сервиса, развитие маркетинговых инструментов, в том числе разработка сервисов для партнеров Lamoda, а также дальнейшая автоматизация внутренних процессов компании.

«Lamoda — это ведущая онлайн-платформой на рынке fashion, и наш уровень сервиса для покупателей и партнеров во многом является уникальным. Чтобы поддерживать тот темп развития, который сегодня показывает Lamoda, мы должны своевременно обновлять наш IT-фундамент. Перед техническим блоком компании сегодня стоят большие и амбициозные цели, и мы готовы инвестировать не только в увеличение штата технических специалистов, но и в их дальнейшее профессиональное развитие, чтобы они могли реализовывать яркие проекты и становиться частью успеха Lamoda», — прокомментировал Эмиль Абдулнасыров, управляющий директор по информационным технологиям Lamoda.

Претендовать на вакансии смогут кандидаты из любых городов и стран — компания предлагает возможность удаленной работы.