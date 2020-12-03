+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

Lamoda удваивает штат IT-специалистов

В ближайшее время Lamoda откроет около 400 вакансий для IT-специалистов, тем самым удвоив штат технических экспертов в компании. Около половины от числа новых сотрудников составят разработчики на Go, также компания будет привлекать Java и PHP разработчиков, специалистов по работе с облачными сервисами, логистическими системами и других. Кроме непосредственно дирекции информационных технологий будут усилены направление данных и аналитики, а также продуктовая команда.

Значительное расширение IT-направления связано со стремительным ростом бизнеса компании и ее стратегическими приоритетами. Ключевыми задачами IT-команды станут развитие логистических систем, в том числе построение мультискладских операций в связи с открытием второго распределительного центра компании, создание лучшего клиентского сервиса, развитие маркетинговых инструментов, в том числе разработка сервисов для партнеров Lamoda, а также дальнейшая автоматизация внутренних процессов компании.

«Lamoda — это ведущая онлайн-платформой на рынке fashion, и наш уровень сервиса для покупателей и партнеров во многом является уникальным. Чтобы поддерживать тот темп развития, который сегодня показывает Lamoda, мы должны своевременно обновлять наш IT-фундамент. Перед техническим блоком компании сегодня стоят большие и амбициозные цели, и мы готовы инвестировать не только в увеличение штата технических специалистов, но и в их дальнейшее профессиональное развитие, чтобы они могли реализовывать яркие проекты и становиться частью успеха Lamoda», — прокомментировал Эмиль Абдулнасыров, управляющий директор по информационным технологиям Lamoda.

Претендовать на вакансии смогут кандидаты из любых городов и стран — компания предлагает возможность удаленной работы.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером публикуем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 декабря 2020 / Комментарии
Опубликован ТОП-200 лучших веб-студий 2020 года

Опубликован ТОП-200 лучших веб-студий 2020 года

Рейтинг Рунета опубликовал ТОП-200 лучших русскоязычных веб-студий 2020 года.  Так как в основе его методологии - количество разработанных участниками сайтов, организаторам пришлось изучить информацию о 157 000 проектах, созданных агентствами для своих клиентов с 2016 года.

далее →

2 октября 2020 / Комментарии
«Перекрёсток впрок» получил две награды за мобильное приложение

«Перекрёсток впрок» получил две награды за мобильное приложение

Новое мобильное приложение онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок» получило сразу две престижные награды. 30 сентября были объявлены победители Рейтинга Рунета, где мобильное приложение онлайн-гипермаркета завоевало первое место в номинации «Торговля и услуги», а днем ранее его признали лучшим проектом в номинации «Не выходя из дома: лучший mobile/AR/VR/IoT проект» премии Summer Tagline Awards.

далее →

9 сентября 2020 / Комментарии
Яндекс.Маркет станет единым сервисом для онлайн-покупок

Яндекс.Маркет станет единым сервисом для онлайн-покупок

Яндекс.Маркет станет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Сервис Беру станет частью Яндекс.Маркета и будет доступен в новом разделе «Покупки».

далее →

2 сентября 2020 / Комментарии
«Обувь России» запустила роботов-операторов для общения с клиентами

«Обувь России» запустила роботов-операторов для общения с клиентами

Группа компаний «Обувь России» внедрила в деятельность call-центра голосового помощника, который взял на себя часть функций сотрудников. Компания использует новую систему для взаимодействия с клиентами по направлению дополнительных сервисов — рассрочки и денежных займов.

далее →

2 сентября 2020 / Комментарии
ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 млн рублей в разработчика виртуальных примерочных

ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 млн рублей в разработчика виртуальных примерочных

Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema, созданный совместно АФК «Система» и РОСНАНО, и Фонд развития интернет-инициатив («ФРИИ») инвестируют 110 млн рублей в российский стартап Texel.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!