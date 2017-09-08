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Lamoda увеличила выручку во II квартале 2017 года на 39,3%

Российский интернет-ритейлер Lamoda (входит в корпорацию Global Fashion Group) увеличил выручку во II квартале 2017 года на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до €103,1 млн. Об этом говорится в отчете фонда Kinnevik, который является акционером Global Fashion Group.

Валовая прибыль Lamoda выросла на 32,4% и составила €44,5 млн. Рост показателей можно связать с тем, что интернет-ритейлер стал официальным партнером по онлайн-продажам товаров с символикой FIFA в период Кубка Конфедерации 2017 и Чемпионата мира по футболу-2018.

Совокупная выручка Global Fashion Group (GFG) во II квартале выросла на 25,6% — до €281,9 млн. Валовая прибыль GFG увеличилась на 26,6% — до €120,7 млн. Отрицательный показатель EBITDA во II квартале 2017 года составил €12,1 млн против €23,1 млн (отрицательный показатель) во II квартале 2016 года. При этом капитальные затраты GFG сократились на 23,5% — до €6,2 млн.

Совокупные заказы через интернет-магазины, которые входят в GFG, увеличились на 15% — до 6,9 млн. Количество активных пользователей выросло на 9,5% — до 9,2 млн.

Автор: Анна
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